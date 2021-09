Mercredi soir, les ailiers toulousains, incarnations du jeu de mains de l’équipe de la Ville rose, ont été mis à l’honneur. Plusieurs générations de finisseurs ont été réunies sur la scène du MEET, à l’occasion de la remise de l’Oscar à Julien Marchand : de Guy Novès à Yoann Huget en passant par David Berty ou Eric Bonneval, les attaquants ont eu droit aux honneurs et à des applaudissements fournis de la part des 3000 personnes présentes.

Le plus jeune d’entre eux, Matthis Lebel, 22 ans, s’est vu, à cette occasion, remettre un Oscar espoir, en récompense de son formidable début de carrière. Le double champion du monde moins de 20 ans a été une des principales révélations de la saison dernière, tous postes confondus : le Gersois d’origine a terminé deuxième meilleur marqueur du Top 14 avec 13 réalisations et deuxième franchisseur avec 31 percées. Après avoir enfilé les essais sur la première partie de championnat, le Toulousain à l’accélération fulgurante était ensuite passé au révélateur des phases finales. Là aussi, il a surpris son monde en se montrant régulièrement décisif – il a marqué au Munster en huitièmes de finale de Coupe d’Europe et en demie contre Bordeaux-Bègles – et en répondant présent en défense comme sur les basiques du poste.

" Atteindre le niveau de mes prédécesseurs

"

"Je suis très content de la saison que j'ai accomplie, nous expliquait-il récemment. Mais c'est déjà oublié. Comme Ugo nous l'a dit à la reprise, toutes les cartes sont rebattues. Il faut prouver de nouveau, confirmer." Cette quête d’excellence doit le mener encore plus haut, toujours plus loin : "J'essaye de ne pas rester sur mon petit nuage et de me remettre à travailler". Mercredi soir, "celui qui tape à la porte du XV de France", dixit Fabien Galthié mais que l’encadrement n’a pas pu prendre jusqu’à présent a trouvé une belle matière à inspiration en regardant autour de lui : "Il me faut poursuivre mes efforts pour atteindre le niveau de mes prédécesseurs", s’est-il projeté, en évoquant ses axes de travail : "Au niveau de mon activité, il faut que je sois un peu plus profond sur les ballons et améliorer mon jeu au pied." Ugo Mola, le manager qui a tant cru en lui, n’en attend pas moins de son talentueux protégé.