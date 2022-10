Ces deux-là se connaissent depuis 20 ans, rien que ça ! Laurent Labit avait d'ailleurs entraîné Karim Ghezal lors de son passage à Montauban et au Racing 92... Arrivé à un an d'intervalle au sein du staff du XV de France, les deux hommes travaillent ensemble depuis 2020. Mais au lendemain de la Coupe du monde, les deux techniciens troqueront le bleu pour le rose...

"À titre personnel, j’avais parlé avec Fabien (Galthié) depuis un petit moment maintenant de ma volonté de repartir sur un projet en club. Pourquoi ? Parce qu’après seize années passées dans le rugby de club, j’ai eu envie de passer à autre chose, c’est pourquoi je n’ai pas hésité lorsque Fabien est venu me chercher pour rejoindre les Bleus. C’était pour moi une formidable opportunité pour continuer à m’améliorer, progresser, découvrir le très haut niveau. À son contact, j’ai non seulement retrouvé de l’envie mais il m’a surtout apporté tellement de choses, que c’est presque par sa faute que j’ai envie de reprendre les manettes d’un projet de club !", explique Laurent Labit.

De son côté, Karim Ghezal ajoute : "J’ai fait ce choix après mûre réflexion. À 41 ans, je suis un jeune entraîneur, même si j’avais déjà exercé trois saisons en club avant de basculer sur un cycle de quatre ans en équipe de France. Mon interrogation, c’était le sens à donner à mon évolution. J’en avais d’ailleurs discuté très régulièrement et très librement avec Fabien. Aujourd’hui, objectivement, je ne me sentais pas d’endosser un rôle de manager. Je me voyais davantage comme un numéro un bis, car j’ai encore beaucoup trop de choses à apprendre avant de prendre en main un projet en solo."

Un duo qui n'en est pas vraiment un ?

Bien que l'idée de se diriger vers un projet commun semblât sonner comme une évidence, Labit et Ghezal ne formeront pas un duo d'entraîneurs au Stade français. Chacun aura à sa charge des tâches bien précises. Laurent Labit aura des "fonctions plus générales sur l’ensemble du club" quand Karim Ghezal aura "un rôle d’entraîneur en chef".

"Au niveau de la méthodologie, il a beaucoup travaillé depuis trois ans pour élargir sa palette au-delà de sa spécialité de l’alignement. C’est une chose qui l’intéresse vraiment, pour laquelle il a de grandes compétences. Je crois que dans les années qui arrivent, ce sera non seulement un grand entraîneur mais aussi un grand manager", analyse l'actuel entraîneur des arrières tricolores.

Interview a retrouver en intégralité sur midi-olympique.fr