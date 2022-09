C'est un nouveau gros coup réalisé par Philippe Saint-André et son staff. Sous le maillot d'Exeter, le troisième ligne de 27 ans a remporté la Champions Cup en 2020 et la Premiership à deux reprises, en 2017 et 2020. Véritable machine offensive, il a été élu meilleur marqueur du championnat anglais en 2021, avec pas moins de 21 essais inscrits en 27 rencontres.