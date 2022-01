"Ce résultat est forcément frustrant et décevant pour tout le monde, a concédé le manager de La Rochelle. Je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, cette saison, un match, ça dure quatre-vingt minutes. Aujourd'hui, il y a eu du mieux par rapport à nos derniers matchs à l'extérieur mais ce n'est pas suffisant. Quand tu marques trente points loin de tes bases, tu te dois de gagner la partie, ce n'est pas normal."

"Les échecs d'Ihaia (West) ? C'est le sport, c'est comme ça, a ajouté Ronan O'Gara. Je ne critiquerai jamais un de mes joueurs, il bosse dur et dans l'ombre surtout. Je vais le soutenir encore un peu plus cette semaine. Ce que je sais, c'est qu'on aurait dû tuer la rencontre bien avant et ne pas avoir à attendre la dernière seconde. En Top 14, on a la chance de pouvoir réagir dès la semaine prochaine, c'est ce que l'on va essayer de faire."

"La pénalité de la gagne manquée par West ? On n'aurait jamais dû en arriver à ce scénario, c'est bien avant que l'on a laissé filer le match, a de son côté estimé Grégory Aldritt, le capitaine rochelais. On est tous sortis du système, on a fait chacun à notre tour une erreur et ça a permis aux Castrais de revenir. C'est une énorme déception de perdre un match quand on a mené comme ça, de plus de 20 points."