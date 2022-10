Piquant avez-vous dit ? Oui car cette semaine, le XV des producteurs se retrouve autour d'un produit emblématique du Pays basque, le piment d'Espelette.

Après un petit avant goût rugby lors duquel Christian Califano et Pascal Ondarts ouvrent la boîte à souvenir pour parler d'un match face aux All Blacks qui semble avoir marqué les esprits des deux hommes, direction Intermarché à la rencontre d'Yves Audo, propriétaire du magasin Intermarché de Saint-Pée-sur-Nivelle et d'un producteur local de la région, qui travaille lui aussi chez Intermarché, en tant que boucher. Dans ce huitième épisode du XV des producteurs, découverte des petits secrets de fabrication du fameux piment d'Espelette...

L'épisode dans son intégralité est disponible en suivant ce lien : https://bit.ly/3DcWCdI