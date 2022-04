Nicolas, les "Galactiques" (Couzinet, Thion, Harinordoquy et Yachvili) avaient saisi le juge des référés pour dénoncer des irrégularités dans la convocation en Assemblée générale lancée par Serge Blanco, hier soir (lundi). Qu’a dit la justice, ce matin ?

Madame la juge n’a pas rétorqué l’Assemblée. Elle a mis sa décision en délibéré au 19 avril, ce qui veut dire que l’AG est, pour l’instant, acceptée. Et l’ancien bureau est révoqué. Nous devons prendre les rênes. Au moins pour quinze jours.

Aujourd’hui, êtes-vous le nouveau président du BO amateur ?

Je ne suis pas encore président, car nous avons un bureau qui se tiendra ce mardi soir ; il doit élire un président, un trésorier, un secrétaire et un vice-président. Le 19 avril prochain, la juge ne pourra pas remettre en question toute l’Assemblée générale, seulement le nouveau bureau. Je le répète, pour moi la révocation de l’ancien bureau est actée. Et si la juge dit que le nouveau bureau n’est pas à même de continuer dans ses fonctions après le 19 avril, il est possible qu'un administrateur judiciaire prenne le contrôle de l’association le temps qu’une nouvelle AG soit convoquée, avec une nouvelle liste à élire.

Le nouveau bureau est-il satisfait de la décision du juge ?

Oui. Sa décision se fonde sur des aspects juridiques. Aujourd’hui, tout ce qui a été reproché par l’ancien bureau était faux : le fait de ne pas pouvoir faire d’AG, le fait de remettre en question la légitimité des votes, le fait de remettre en question Serge Blanco sur la façon dont il a procédé... D’ailleurs, la seule solution qu’ils avaient trouvée était de le sortir. Ça prouve bien qu’ils étaient dans une position assez inconfortable. La plus grosse des réponses est que 204 personnes ont voté, à l’unanimité, la sortie de l’ancien bureau.

Avez-vous eu, ce matin, les "Galactiques" au téléphone ?

Pas du tout. Je ne les ai jamais eus depuis qu’ils ont pris leurs fonctions. Jamais l’un d’eux ne m’a appelé ou demandé un avis quel qu'il soit. Ils avaient été mis en place en septembre dernier “par-dessous le manteau”. Tout avait été organisé et mis en place d’une manière juridiquement acceptable, mais ça avait été fait en catimini. Je trouve, déjà, que cette façon d’avoir été coopté et mis au bureau n’était pas légitime d’un point de vue d’adhérent.

Quelle va être la suite ?

Nous sommes là parce qu’il y a une demande légitime, exprimée par plus de la moitié des adhérents. Ils souhaitent que la direction change et qu'il y ait une nouvelle énergie. Aujourd’hui, il faut être fier de porter le maillot du Biarritz Olympique.

Concrètement ?

Nous allons mettre des choses en place pour que chaque adhérent puisse évoluer dans de bonnes conditions. Ce n’est pas le cas, aujourd’hui. Ensuite, nous voudrons retrouver une discussion avec le secteur professionnel. Je ne vois pas comment on peut faire avancer un secteur amateur si, de suite, on écrit partout qu’on est contre la direction des pros. On se rend bien compte que le dernier bureau (Couzinet, Thion, Yachvili, Harinordoquy) n’était pas là pour faire avancer l’amateur mais pour contrer le secteur pro. On peut être en désaccord et même avoir des visions différentes, mais il ne faut jamais couper la discussion. Aujourd’hui, la discussion était coupée et ce n’est pas acceptable. En faisant ça, on tire vers le fond les deux parties. Jusqu’à quel point ? Si l’un des deux meurt, l’autre mourra en même temps. Ce n’est pas une issue acceptable pour le BO.

Qu’en est-il de Serge Blanco ?

Serge a été exclu de l’association. Nous allons travailler avec les gens mis en place hier.

Comptez-vous le réintégrer ?

Ça fera partie des discussions, bien sûr. Je ne vous cache pas qu'il a pris un gros coup sur la patate. Il a eu une réunion la semaine dernière avec les "Galactiques". Ils lui ont dit “jamais on ne te sortira, c’est ton club”. Par derrière, il se retrouve avec un couteau planté dans le dos. Moi, j’ai une part de respect envers Serge. Il fait partie des murs de ce club. On sait très bien que tout ce que fait Serge, c’est pour le bien du BO, et pas pour autre chose. Loin de moi l’idée qu’il ne s’en relève pas. Il a l’habitude de prendre des coups, mais encore une fois, pour moi c’est un coup bas.