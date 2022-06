On vous a beaucoup vu avec l’équipe de France à sept, ce match (contre Biarritz) est l’occasion de montrer vos qualités en Top 14 ?

Oui bien sûr, c’est une occasion comme une autre. J’essaye de saisir tout ce qui est à saisir. Quand je suis sur le terrain je donne mon maximum. Cela me fait toujours plaisir de retrouver le Stade toulousain.

Vous avez la dernière étape de seven à Los Angeles et la Coupe du monde en Afrique du Sud qui arrivent. Vous avez aussi récemment prolongé avec le Stade toulousain. Quel est votre calendrier personnel ?

Je pense finir la saison avec le Stade. Après les vacances, je reprendrai avec l’équipe de France à sept pour l'étape de Los Angeles en août. Il y a une très bonne entente entre le sept et le quinze et on s’est mis d'accord sur ma mise à disposition en fonction des échéances qui arrivent. Je reviendrai avec Toulouse après la Coupe du monde en septembre.

La finalité est de continuer jusqu’au Jeux olympique avec l'équipe de France de sevens ou de continuer avec le Stade toulousain ?

Les deux projets vont ensemble, je ne fais pas de pause avec le Stade, j'ai toujours envie de jouer à Toulouse. A sept aussi, j'ai résigné (avec la FFR) il n'y a pas si longtemps pour deux ans encore pour préparer les Jeux Olympiques. Ensuite cela dépendra de mes performances pour savoir si j'y participe.

" Il faut savoir se réadapter que ce soit offensivement ou défensivement " "

Quel goût avez-vous gardé de vos premières apparitions en Top 14 ?

Cela fait plaisir. C’est une très bonne expérience. J’avais très envie de faire partie de ce groupe. Mon but est de jouer un maximum, que ce soit en tant que titulaire ou remplaçant.

Le niveau en Top 14 est-il celui auquel vous vous attendiez ?

Le sept m'a permis de m'aguerrir que ce soit physiquement ou sur les contacts car il y a beaucoup de ruck et d’impact. Quand je suis passé sur le quinze ça allait. Je n’ai pas vu un grand écart de niveau.

Comment gérez-vous au niveau des repères la transition du sept au quinze et inversement ?

Il me faut une petite semaine (il rigole). Il faut savoir se réadapter que ce soit offensivement ou défensivement car les projets de jeu ne sont pas les mêmes. Après cela reste du rugby et c’est du plaisir quand même.

Pensez-vous que le sept fait de vous un meilleur ailier ?

Le sept m'a fait progresser plus vite. En six mois de sept j’ai vraiment progressé sur le jeu au sol, la lecture du jeu et au niveau du cardio. Avec le quinze j’aurai pu arriver à ce niveau là mais avec plus de temps car à sept, on enchaîne beaucoup de matchs à très haut niveau.

Propos recueillis par Iker LAGRENADE