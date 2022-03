Morgan, quel est votre première analyse après ce match ?

Il manque plein de choses. Il manque du jeu, de la manière mais au moins personne ne triche. On est dans une passe difficile, on est sous pression à chaque match à domicile parce qu’on sait très bien que le moindre revers au Michelin sera éliminatoire pour nous. Mais on s’en sort, on est toujours là, toujours vivants. Même si ce n’est pas joli, on s’appuie sur un gros caractère, une bonne conquête, de la discipline, la défense, et un buteur un peu en réussite. Pour gagner en Top 14, ça ne suffit pas toujours, mais c’est essentiel.

Et pour se qualifier ?

On est vivant… On connaît le deal : pour espérer se qualifier, il faudra réaliser un exploit à l’extérieur mais avant cela, la condition, c’est de ne pas perdre à domicile. Cette victoire n’est pas un aboutissement, plutôt un soulagement. Il nous reste encore à bien négocier la réception de l’UBB.

Top 14 - Clermont a dominé le LOU et se relance véritablement dans la course à la qualificationIcon Sport

A quel point y croyez-vous ?

Si on n’y croit pas nous-mêmes… Pas grand-monde ne nous voit nous qualifier, mais on est obligé de se conditionner pour ça entre nous. On se dit que si le Stade français l’a fait l’an dernier, pourquoi pas nous cette saison ? On est toujours là, et si on réussit à accrocher un exploit à l’extérieur tout en restant invaincu à la maison jusqu’au bout, on ne sera plus très loin. On n’est pas les plus beaux, on n’a pas le jeu le plus flamboyant, mais on est encore là et on compte le rester le plus longtemps possible.

En quoi se matérialise le caractère dont vous parlez, qui a pu vous faire défaut cette saison ?

Ce qui m’a plu, c’est qu’après avoir marqué la pénalité de la 76e, on a été capable de récupérer proprement le coup d’envoi, de bien sortir de notre camp et défendre de manière disciplinée. Ça, on n’y était pas toujours arrivé cette saison, et ça nous a coûté cher à plusieurs reprises... L’essai en contre au bout du temps réglementaire, il est presque anecdotique, mais c’est la conséquence de cette belle maîtrise. C’est le signe qu’on est plus mature, qu’on a gagné en caractère.