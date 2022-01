A mesure que les demi-journées passaient, l'espoir s'amenuisait. Plus on avançait dans la semaine, et plus le MHR déplorait de nouveaux cas de covid au sein de son effectif : "On avait quelques cas la semaine dernière, quelques-uns en début de semaine et ce matin on a encore eu des positifs", expliquait hier le manager Philippe Saint-André en conférence de presse. A ce moment, les Cistes espéraient encore pouvoir aligner une équipe compétitive pour défier le Stade toulousain sur ces terres dimanche soir, et ainsi offrir aux amateurs de rugby un choc entre le deuxième et le troisième du Top 14 : "On veut jouer, assurait PSA. On veut s'éviter le scénario de la saison dernière où on a reporté six ou sept matches. Mais tout va très vite. Certains allaient très bien il y a deux jours et sont empégués aujourd'hui. Il y a quatre jours, je pouvais quasiment aligner mon équipe-type contre Toulon. Là, au moins 50% de cette équipe sera absente."

Pénurie de piliers droits

Las, le match ne se tiendra finalement pas. Pas parce que le MHR n'est pas en mesure d'aligner, comme le demande le nouveau protocole de la Ligue "23 joueurs dont quinze joueurs professionnels." Mais parce qu'elle ne peut pas aligner "six joueurs de première ligne valides". Selon nos informations, le staff de Montpellier manque cruellement de piliers droits. La commission des compétitions de la LNR va donc se réunir une nouvelle fois cet après-midi, et décider du report de la rencontre à une date ultérieure. La nouvelle devrait être officialisée dans la soirée.

Montpellier devrait donc compter deux matchs reportés, avec celui contre Toulon prévu la semaine dernière. A quand ? C'est la grande question qui inquiétait déjà Saint-André hier en conférence de presse : "Avec le calendrier international, les Coupes d'Europe, les dates sont très rares. Si on doit jouer des matches pendant les 6 Nations, ce n'est pas exceptionnel pour le spectacle et l'équité du Top 14."