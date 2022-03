"Le score est lourd et le match est lourd. Il a été dur physiquement et mentalement. On a subi tout le match. On a été pris dès le début dans les zones de combat. Et on sait dans le rugby que quand on est pris dans le combat c'est difficile, surtout à Toulouse. La saison est longue, on commence à être physiquement moins en forme. On a beaucoup d'absents, même si ça n'excuse pas tout. On est dans une phase où on a un plus de mal à l'extérieur".