Clairement, la pluie n’a pas aidé au spectacle… Sous un déluge constant, ce duel entre Montpelliérains et Lyonnais a été marqué par un grand nombre de fautes de mains (surtout du côté du LOU), et par un rythme haché, ce qui a donné un mal difficilement lisible, marqué néanmoins par une nette domination du MHR (presque 65% de possession). Les Cistes s’imposent ainsi pour la deuxième fois de suite et reviennent à hauteur de leur adversaire du jour au classement, et ce alors que les Lyonnais sont clairement passés à côté de l’évènement.

Une prestation témoigne des difficultés lyonnaises, celle de l’ouvreur All Black Lima Sopoaga, coupable de plusieurs ballons tombés et notamment celui dans son en-but sur une passe de Jonathan Pélissié, amenant l’essai de Cobus Reinach (35e). Une action assez symptomatique de ce match, et ce alors que Lyon a également souffert en mêlée, en touche et a été sanctionné de quatre cartons jaunes : Thibaut Regard (23e), Hamza Kaabèche (26e), Davit Niniashvili (67e) et Félix Lambey (80e+2). Beaucoup trop pour espérer quelque chose…

Deux essais de pénalité en faveur du MHR

Capables de mieux maitriser les conditions climatiques et plus entreprenants, les Héraultais ont fait mal à la défense rhodanienne, obtenant par ailleurs deux essais de pénalité, le premier après un gros effort du pack en mêlée (27e), et le second pour une obstruction de Niniashvili sur Aprasidze (67e). Néanmoins insuffisant pour le point de bonus offensif qui semblait atteignable, la faute à une réalisation de Jean-Marc Doussain en sortie de mêlée en fin de rencontre (75e). Montpellier avait pourtant breaké assez tôt, menant 23-3 à la pause.

Le LOU s’incline donc pour la deuxième fois consécutive, après son revers au Stade Français, et tombe provisoirement à la 5e place, tandis que le MHR réalise malgré tout une belle opération sur le plan comptable, venant ainsi confirmer sa performance au Racing 92.