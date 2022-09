C’était un des chocs de cette deuxième journée de Top 14. Le champion en titre Montpelliérain recevait l’UBB, qui avait croisé sa route en demi-finale la saison passée. Le MHR a tenu son rang et a fait cavalier seul pendant quarante minutes. Deux essais en vingt minutes (Paenga-Amosa, 4ème et Bécognée 21ème) et un 100% au pied de Louis Carbonel : jusqu’au coup de sifflet de Monsieur Descottes qui annonçait le début de la seconde période, tout souriait aux Montpelliérains. La semaine dernière, le pack était en difficulté face à La Rochelle, cette semaine, il écrasait presque tout sur son passage. Ajoutez à cela de la réussite au pied, des avants qui récupèrent des ballons et des trois-quarts rapides, la recette était presque magique. Mais elle n'a pas duré.

Est-ce le discours de mi-temps de Christophe Urios qui a remobilisé les troupes bordelaises une nouvelle fois ? En tout cas, alors que le MHR était dépassé, l’UBB montrait un tout autre visage. Si Montpellier n’est pas parvenu à inscrire le moindre point pendant les quarante dernières minutes, c’est parce que Bordeaux avait tous les ballons et était à l’initiative de toutes les actions. Le coaching aura été presque gagnant pour des Bordelais qui manquaient de réussite dans le dernier geste, à l’image de cette touche manquée par Vili à la 66ème minute. Bordeaux n’est pas passé loin d’empocher un précieux point de bonus défensif chez un concurrent direct, mais s’est réveillé trop tard (essai de Mori, 75ème) et pourra nourrir des regrets.

Si Louis Carbonel et Matthieu Jalibert sont tous les deux sur la liste des ouvreurs potentiels du XV de France pour la prochaine Coupe du Monde en France, il n’y en a qu’un qui aura marqué les esprits ce soir. Pour leur dernière confrontation avant la tournée de novembre (contre l’Australie, l’Afrique du Sud et le Japon), c’est Louis Carbonel qui a marqué des points. Alors que l’ancien toulonnais réussissait un sans faute face aux perches (7/7) Matthieu Jalibert a eu du mal à exister. Il manquait le renvoi à la 27e minute qui entrainait une mêlée au centre du terrain et surtout, c’est son coup de pied qui a été contré par Alexandre Bécognée (21ème) qui filait inscrire le deuxième essai du MHR. Au retour des vestiaires, il tentait davantage de choses mais sans plus de réussite. Peu inspiré, il a été remplacé par Zack Holmes à la 52ème minute et pourra tenter de se rattraper la semaine prochaine, pour la réception de Castres, finaliste de la dernière édition du Top 14.