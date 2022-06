Une chose est sûre et vérifiable : le repositionnement de Philippe Saint-André en tant que manager sportif après l'évincement de Xavier Garbajosa est une réussite. Cette finale de Top 14 acquise par un collectif qui semble soudé comme jamais en est l'exemple même. Dans les colonnes de Midi Olympique ce lundi, le patron du MHR Mohed Altrad raconte en quoi "le Goret" a joué un rôle prépondérant dans l'énergie nouvelle de l'effectif méditérannéen, qui était un peu gangrené à une époque. "Avant l’arrivée de Philippe Saint-André, les Sud-Africains mangeaient à une table, les Fidjiens à une autre et les Français ailleurs. C’était assez symbolique du fonctionnement du club. Tout cela a disparu. Cette solidarité nouvelle, elle s’exprime sur le terrain. On l’a bien vu contre Bordeaux : notre défense a ce soir-là été magnifique… On les a étouffés…", analyse le président après coup.

Une histoire d'hommes

La situation de PSA se voulait temporaire dans un premier temps. L'ancien sélectionneur s'est rendu chez Mohed Altrad et lui a dit : "Tu as trois solutions, Mohed : tu peux garder Xavier Garbajosa ; tu peux recruter un nouveau coach ; ou alors, je peux te dépanner quelque temps." Ce à quoi, il lui a répondu : "J’ai choisi la troisième. Ce qui était au départ un dépannage s’est transformé en solution pérenne." Un dépannage qui a finalement duré puis porté ses fruits, avec un titre au bout ?