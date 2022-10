Peu de monde voyait le Stade toulousain faire tomber le MHR sur sa pelouse et pourtant, les Stadistes ont réussi le gros coup de cette cinquième journée de Top 14 en arrachant les quatre points dans l'Hérault. Avec un quinze de départ chamboulé par rapport à celui qui avait corrigé le Racing 92 il y a une semaine, les Haut-Garonnais ont fait le match parfait à l'extérieur. Grand acteur de cette victoire, Melvyn Jaminet s'est exprimé au micro de Canal + à l'issue de cette partie, l'arrière n'a pas caché sa satisfaction : "Ça fait énormément de bien. Toute la semaine on a vu les articles comme quoi on allait en prendre pas mal ici (de points, NDLR). Il faut féliciter tout le groupe, on a énormément travaillé. On savait qu’il y avait de la rotation et tout le monde a prouvé ce soir que chacun avait sa place et que l’on restait compétitif."

Côté montpelliérain, ce revers marque un coup d'arrêt : "C’est dur parce qu’on a les opportunités pour gagner le match. On a deux pénalités et des actions pour marquer où l’on fait de mauvaises passes, moi le premier. C’est très dur on s’était dit beaucoup de choses, on est dans le match, on le tient puis on le lâche. C’est notre faute."

Jaminet : "Je me sentais bien"

Sur la pelouse du GGL Stadium, Melvyn Jaminet a répondu présent. Précis au pied (auteur d'un 5 sur 5), l'ancien Perpignanais s'est montré décisif, avec notamment une pénalité de plus de cinquante mètres dans le second acte. "Je me sentais bien, le banc ne m’a pas regardé et voulait que l’on prenne la touche mais j’ai pris mes responsabilités. Je suis content que cela ait payé. Je pense que l’on peut tous être très content après cette rencontre."

À l'issue de ce match, le Stade toulousain possède la bagatelle de 18 points et occupe la première place du championnat avec un petit point d'avance sur La Rochelle et trois sur le MHR, qui ferme le podium. Le week-end prochaine, les Stadistes chercheront à confirmer leur très bon début de saison face à Clermont, l'autre équipe en forme du moment.