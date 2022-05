Le Racing 92 a offert deux visages face à la Section paloise, mais en vous imposant avec le bonus offensif, la satisfaction doit être au rendez-vous ?

On est heureux du résultat, de ces cinq points de pris qui nous font du bien pour la suite du championnat. On sait qu'il nous reste encore deux matchs et on sait qu'ils seront aussi importants. Nous sommes heureux mais je pense que nous sommes déjà focalisés sur ce qui nous attend la semaine prochaine, avec la réception de Sale en quart de finale de Coupe d'Europe. C'est déjà un peu dans nos têtes.

Comment êtes-vous parvenus à renverser le match alors que vous étiez menés 18 à 6 ?

Nous avons fait le dos rond car nous avons très mal débuté le match. Nous nous sommes mis dans le dur tout seuls avec des pertes de balle inhabituelles, mais nous avons su revenir en gardant la tête froide et en faisant le dos rond. Nous avons marqué quand il le fallait, même si en première mi-temps, nous aurions pu mettre une occasion de plus au fond. Mais nous avons su reprendre confiance au fur et à mesure du match, notamment en parvenant à garder le ballon pour mettre à mal les Palois.

Avec cette victoire bonifiée, pensez-vous à une des deux premières places qui permettent de se qualifier directement pour les demi-finales ?

C'est très serré, mais on va déjà essayer de se qualifier dans le top 6. La lutte est très acharnée. En tout cas, cette victoire nous permet de rester à l'abri et nous permet de garder notre destin en mains. C'est déjà une certitude et donc une bonne chose, mais il reste deux matchs pour se qualifier. Le chemin est clair avec un déplacement et une réception. Mais quand on voit encore les résultats de ce jour, on se dit qu'heureusement nous avons gagné à Pau.

En termes de contenu, ce match à Pau a-t-il été enrichissant avant le quart de finale de coupe d'Europe ?

C'est une base de travail car plein de choses n'ont pas été forcément bien réalisées. Ce n'est pas le match le plus abouti. On a su scorer quand nous sommes arrivés dans la zone de marque et il faut conserver cette efficacité. La mêlée aussi a été bonne tout au long du match. Il faut retenir que nous avons su revenir sans s'affoler et c'est une bonne chose pour la semaine prochaine. On sait que lorsque les éléments ne sont pas forcément en notre faveur, on peut parvenir à revenir sans affolement.