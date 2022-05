Mauvaka cette saison, ce sont des prestations stratosphériques, des gestes de grandes classes et des entrées en cours de jeu fracassantes. Avec 28 matchs au compteur toutes compétitions confondues depuis septembre, pour seulement 12 titularisations, son temps de jeu peut sembler faible au premier coup d'œil. Il n’en est rien. 1181 minutes sur les pelouses contre 948 pour Julien Marchand qui le devance dans la hiérarchie, c’est tout simplement énorme. Si bien que le Toulousain a tout connu. Une série de six victoires de rang en début de championnat, où il semblait au-dessus de son ami et “rival direct”, une tournée d’automne stratosphérique, un Tournoi des 6 Nations excellent, des phases finales de Champions Cup renversantes…

Un automne joyeux

Qu'elle fût belle cette Autumn Nations Séries pour Peato Mauvaka. Lors du premier match contre l’Argentine, il se distingue pour son entrée décisive à 28 minutes du coup de sifflet final. Il lui aura suffi d’une course dans les 22m des Pumas, mêlant puissance et vitesse pour inscrire son premier essai international, trois ans après sa première sélection en août 2019. Inarrêtable, il soulage les Bleus et scelle le sort de la rencontre.

International - XV de France - Peato Mauvaka lors d'un test match contre l'Argentine le 06/11/21Icon Sport

Une semaine plus tard, il est de nouveau choisi par le staff de Fabien Galthié contre la Géorgie pour son rôle de finisseur. Entré à la mi-temps, il conclut, peu après, un joli groupé pénétrant parfaitement lancé après une touche sur les cinq mètres. Après le Mauvaka soliste, voici le Mauvaka collectif et meneur d’homme. Mais comme si deux essais en deux matchs pour un talonneur remplaçant, ce n’était pas assez, il récidive dans les dernières minutes de jeu et signe un doublé sur une action similaire à la précédente.

Auréolé d’un succès aussi bien collectif que personnel, il est aligné par Fabien Galthié pour affronter la Nouvelle-Zélande suite à la blessure de son acolyte Julien Marchand. La question se pose alors, arrivera-t-il à faire oublier l’absence de son partenaire de club, malgré le fait qu’il n’est qu’une seule titularisation à son actif avec le XV du Coq ? La réponse, Mauvaka la livre sur le terrain. Dominateur en mêlée, gratteur dans les rucks et avançant sur chaque impact, il gratifie le public du Stade de France d’une performance XXL, dépassant toutes les attentes placées en lui. Comme si bien jouer ne suffisait pas pour lui, le natif de Nouméa plante deux nouveaux essais. Le premier où il a “juste” à plonger dans l’en-but suite à un maul. Le deuxième où il fait la différence grâce à un départ d’un groupée pénétrant où sa tonicité et sa puissance auront fait craquer des All-Blacks au visage aussi pâle que leur maillot blanc. Au coup de sifflet final, il est élu logiquement homme du match et sera même en une du Midi Olympique le lundi suivant.

Un 6 Nations réussi

La tournée d’automne passée, Mauvaka revient à Toulouse pour y disputer quatre matchs. En difficulté, à l’image de son équipe, il ne remporte qu’une seule rencontre avec ses coéquipiers, contre Cardiff, sans briller. Aussi vite arrivé, aussi vite reparti. Fin janvier, le talonneur est de retour à Marcoussis pour préparer le Tournoi des 6 nations. Durant les cinq rencontres, la doublette qu’il forme avec les Marchand fait des ravages. Quand l’un commence et met au supplice ses adversaires, l’autre vient parachever le travail en mettant le coup de grâce. Auteur de… zéro essai - car on ne peut pas tout le temps marquer - il s’illustre de tout même lors de ces cinq entrées. Apportant un vent de fraîcheur côté tricolore, il atteint un niveau de quasi perfection semblable à celui de son compère et réussit tout ce qu’il entreprend.

Face à l’Ecosse, en 27 minutes de jeu, il est l’avant français à avoir parcouru le plus de mètres sur le terrain. Mobile, rapide, et fort, le double champion de France avec Toulouse ne semble jamais avoir le réservoir vide. Grâce à son important volume de jeu et son abattage défensif solide, Mauvaka remplit à chaque fois son rôle de finisseur et satisfait largement le staff et les supporters.

Contre le Pays-de-Galles, alors que les Bleus sont dans le dur dans les dernières minutes, il délivre toute une nation grâce à un grattage décisif dans un ruck, permettant ainsi aux Français d’exulter. Bien que remplaçant sur les feuilles de matchs, Mauvaka a un rôle aussi important digne des titulaires et l’a prouvé à chacune de ces entrées lors de la compétition.

Un souffle éternel pour tenir en fin de saison

Parti du Stade de France avec un tas de souvenirs et un Grand Chelem avec ses coéquipiers, il rentre à Toulouse pour finir sa saison avec les Rouge et Noir. À la peine pendant la phase des doublons, les Stadistes ont perdu six rencontres de rang et ont chuté au classement. La machine toulousaine a besoin d’être relancée au plus vite pour sauver une place dans le top 6. En grande forme, malgré un tournoi long et éprouvant pour ses compères de la première ligne, Mauvaka marche sur l’eau. Titulaire à quatre reprises avec les Hauts-Garonnais en autant de rencontres - une première depuis 2019 - il inscrit un nouvel essai contre le LOU et est l’un des acteurs majeurs du regain de forme des champions d'Europe et de France en titres.

Aux matchs allers et retours contre l’Ulster, en huitième de finale de Champions Cup, il joue même l’intégralité des confrontations ; chose rare pour un talonneur. Un peu moins étincelant qu’avec les Bleus, il reste tout de même à un haut niveau comparé à un Marchand en quête de fraîcheur.

De retour de Revenhill, le talonneur de 25 ans retrouve sa place de “habituel” de finisseur. Auteur d’un très bon match à l’Aviva Stadium contre le Munster en quart de finale, il marque les esprits pour sa sublime passe à l’aveugle permettant à Mathis Lebel de remettre les Toulousains dans la partie.

Une semaine plus tard, il rempile pour une seconde bonne performance malgré la domination sans partage du Leinster, alors que Marchand était dans le dur... Il y en a toujours un pour rattraper l’autre et c’est ça qui est bluffant avec ce duo.

Éliminé de Champions Cup, le joueur d’1m84 pour 124 kg a maintenant les yeux rivés sur le Top 14. Actuellement dans la meilleure saison de sa carrière, Mauvaka devra s'illustrer à nouveau lors des deux dernières journées de championnat pour tenter de se qualifier dans les six et se mettre à rêver sérieusement d’un doublé 6 Nations - championnat.

Par Kelman Marti