Après tous ces allers-retours à Marcoussis un peu fatiguants, ça vous fait plaisir de retrouver le club et du temps de jeu ?

Oui, bien sûr, même si moi les allers-retours j’ai été épargné, je suis resté avec le groupe des Bleus pendant le mois complet. Après oui forcément toujours content de retrouver le club et j’ai envie de continuer à m'entraîner le plus dur possible pour jouer un maximum.

C’est dur de se faire une place dans cette équipe de France ?

C’est dur d’attendre dans le sens ou on est compétiteur, on s’entraîne dur tous les jours pour espérer jouer le week-end. Après en équipe de France il y a une dynamique, avec une hiérarchie. Mais il faut voir le positif j’ai eu la chance d’avoir du temps de jeu lors de la tournée, et maintenant il faut rebasculer à 100% avec le club.

XV de France - Matthis Lebel est entré en jeu contre l'Australie lors de cette tournée hivernaleIcon Sport

Vous avez joué un peu avec les Bleus, qu’est-ce que vous ramenez comme expérience ?

Je garde le positif de tout ce mois passé pour revenir en club avec cette expérience et un niveau de confiance le plus élevé possible. Je suis très content de revenir, retrouver les copains et on va essayer de repartir vite au travail pour atteindre les objectifs collectifs et individuels.

Stade toulousain, équipe de France, deux philosophies différentes, comment on s’adapte ?

Oui les philosophies sont différentes, mais il y a quand même un truc qui nous rassemble c’est cette culture du travail, s'entraîner dur pour aller chercher nos objectifs. En équipe de France, c’est le cas avec cette série de treize victoires consécutives, et au Stade, notre début de saison parle pour nous je pense.

Qu'est-ce vous pouvez nous dire sur cette équipe de Lyon ?

C’est une équipe contre qui on a beaucoup de mal à jouer, les 5 dernières rencontres sont clairement en leur faveur. On s’est pris les pieds dans le tapis chez eux, ils sont venus gagner ici, c’est vraiment une équipe qui nous pose problème. Mais à nous de mettre les bons ingrédients pour faire un résultat à Lyon.

Et sur leurs qualités ?

On les connaît forcément, ils ont de grosses individualités qui sont très dominantes, avec des joueurs très forts physiquement et Garba (Xavier Garbajosa, entraîneur de Lyon, NDLR) essaye d’amener sa petite touche, ou Lyon joue peut-être plus au rugby que les années précédentes. Mais ça va être un bon match je pense.

Top 14 - Le LOU s'est imposé quatre fois sur les cinq dernières confrontations contre le Stade toulousainIcon Sport

Quand on est ailier, leur terrain synthétique, c’est quelque chose que l’on apprécie ?

Sur le synthétique certains peuvent apprécier, moi ce n’est pas trop mon cas, je préfère les terrains en herbe (rires). Plus sérieusement, je pense que ça dépend des joueurs, moi ça ne me dérange pas de jouer sur de l’herbe comme à Ernest-Wallon. Les terrains hybrides quand les clubs ont la chance de les faire moi je trouve que cela est mieux, après si c’est synthétique c’est comme ça.

Quel est votre avis sur les matchs des doublons de votre club ?

Je pense qu’on attendait vraiment cette période, et au final comptablement on ne s’en sort pas si mal avec ce point à Bayonne et ce nul ici contre le Stade français, malgré une première mi-temps ou on est passé à côté, au final ça fait quand même deux points. Alors avec le recul, on se dit que l’on aurait peut-être pu faire mieux, mais le gros point positif c’est comme depuis la nuit des temps au Stade toulousain c’est l’émergence des jeunes qui ont fait leur match et montrer le meilleur visage du club.

Propos recueillis par Ghyslain Le Roy