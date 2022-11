" Forcément, c'est une déception ! Il nous faut des points très vite pour grappiller une place. C'est l'objectif prioritaire. Mais nous n'allons pas nous lâcher. On charge sur les réseaux, qu'on soit joueur, entraîneur ou dirigeant. Les supporters nous chargent à juste titre. Ils ne sont pas contents, on a gagné deux matchs depuis le début de saison. Nous nous sommes tous ensemble dans le même bateau et on va rester solidaires jusqu'à la fin et je suis sûr qu'on va remonter au classement."

"Aujourd'hui, nous sommes dans un mano a mano en première mi-temps avec un jeu de dépossession des deux côtés où personne ne veut jouer dans son camp. Et puis il y a cette pénalité qui leur permet de prendre neuf points d'avance à dix minutes de la fin, qui nous oblige à marquer un essai. Dans ce jeu plus débridé, ils arrivent à marquer cet essai du bonus. On peut nourrir des regrets sur ce match chez un concurrent direct qui prend cinq points. De notre côté, nous n'en prenons aucun alors que nous voulions a minima un point pour entamer notre « nouvelle saison »... C'est une défaite de plus mais si on chute maintenant, la fin de saison va être très longue ! On a un maillot avec une histoire, des supporters encore nombreux, il faut leur faire honneur et tout faire pour maintenir ce club. Je ne vois pas ce club en Pro D2 à l'avenir ! On va s'en sortir tous ensemble. "