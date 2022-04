Il l'avait affirmé lui-même de vive voix, lors des Oscars Midi Olympiques à Bordeaux en janvier : il n'y a pas de Jalibert-dépendance à l'UBB. Preuve en est le succès glané par Bordeaux-Bègles le week-end dernier, chez le leader montpelliérain (22-23), avec l'expérimenté François Trinh-Duc au poste de demi d'ouverture. Pourtant, d'un point de vue purement statistique, force est de constater que le maestro girondin tient une importance capitale pour son équipe.

Déjà, il est évident de souligner que celle-ci joue de différente manière selon la présence ou non de son maître à jouer. Capable de débloquer un match à lui tout seul, Jalibert participe à rendre le jeu de l'UBB plus ouvert et imprévisible. Avec sa qualité de vitesse, mais aussi sa vision du jeu, il permet un jeu spectaculaire, basé sur l'offensif. Le match face au Stade français en début de saison est un modèle du genre. Bloqués en première mi-temps, les Bordelais s'en étaient remis à la magie de Jalibert pour débloquer la situation avec des actions folles.

Oscars Midol - Matthieu Jalibert (UBB)Midi Olympique

Des chiffres édifiants

Le problème, c'est que l'international (15 sélections) a connu quelques soucis physiques ces derniers temps. Blessé au quadriceps lors de la réception de Toulouse en décembre, Jalibert a vécu plusieurs rechutes. Contre les Scarlets d'abord, puis lors de l'échauffement face à Pau. Résultat, l'atout phare de l'attaque bordelo-bèglaise a raté près de quatre mois de compétition, et a cruellement manqué à son équipe.

C'est simple, Bordeaux-Bègles avec Jalibert sur le terrain, ce n'est qu'une seule défaite cette saison : à Biarritz lors de la première journée. Pas étonnant que l'UBB caracolait en tête du championnat pendant la première partie de saison. Mais sans l'ouvreur, l'actuel dauphin s'est incliné neuf fois en quinze matchs (40% de victoire), avec une série noire de huit défaites en neufs matchs entre février et avril. De quoi y voir un lien de causalité, non ?

Top 14 - Yoram Moefana et Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles) contre PauIcon Sport

Un retour imminent

Certes, Jalibert n'a pas été le seul absent de marque dans les rangs bordelais ces dernières semaines. Mais il est clair que sans lui, Christophe Urios et son staff ont manqué non-seulement d'un leader, mais aussi d'un créateur offensif. Par exemple, au cours de la triple confrontation face au La Rochelle, lors de laquelle l'UBB s'est inclinée trois fois, les hommes d'Urios ont semblé manquer d'imagination dans leur jeu. En chiffres, cela se traduit simplement : avec Jalibert, l'UBB inscrit en moyenne 29 points par matchs. Sans lui, c'est seulement 19,5 points par matchs qui sont inscrits par les Bordelais.

Son retour, prévu pour la semaine prochaine et la réception de Toulon, devrait donc faire le plus grand bien aux Girondins, à l'orée d'un sprint final qui s'annonce passionnant. Une course dans laquelle l'UBB vise d'ailleurs la deuxième place du championnat, qui qualifierait le club pour les demi-finales. Revanchard, Jalibert revient au meilleur moment, pour donner un peu de folie à la fin de saison bordelaise...