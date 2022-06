Christophe Urios a vivement critiqué ses joueurs et leur état d'esprit après la défaite concédée dace à l'USAP (22-15), synonyme de perte de la deuxième place et donc de la qualification directe en demi-finales. Ils devront donc passer par un match de barrage face au Racing. "On n'a pas fait ce qu'on voulait, et ça, ça a le don de me gonfler".

S'il a d'abord reconnu la belle adversité des Catalans, il dénonce par la suite l'état d'esprit de son groupe, qui n'est pas celui de champions "Si on veut être des champions, on doit passer un cap [...] et je sens pas ça, je sens pas ça", et n'a pas hésité à citer nommément ses joueurs "Cameron (Woki), je le vois pas, Matthieu (Jalibert) je le vois pas, on ne met pas d'impact dans nos attaques, on n'est pas dangereux, on ne fait rien de simple" . Pour remédier à cela, il appelle à la mobilisation et aux cadres du groupe de prendre leusr responsabilités " J'aimerais que les joueurs passent devant. C'est le moment que les leaders "sortent du bois", passent devant. C'est le bon moment".

À moins d'une semaine du barrage face au Racing, le message est-il passé ? Réponse dimanche à 21h05.