Quel match pour le numéro 10 de l'UBB ! Face à la lanterne rouge du Top 14, Matthieu Jalibert a réalisé une grosse prestation. Avec un essai au compteur et 18 points inscrits, le demi d'ouverture a été un poison pour la défense briviste. Lors de la rencontre, il a cassé treize plaquages et a battu le record du nombre de défenseurs battus en un seul match pour un demi d'ouverture, depuis 2010 et qu'Opta s'occupe des statistiques du Top 14.

A l'issue du match, au micro de Canal +, Matthieu Jalibert est revenu sur sa performance : "Je me sens bien, j'ai eu un début de saison compliqué mais depuis trois mois ça va beaucoup mieux et je suis très content à titre personnel mais surtout pour l'équipe. Quand je joue comme ça, ça aide l'équipe à prendre confiance." En très grande forme depuis plusieurs semaines, l'ouvreur s'est notamment distingué durant la tournée d'automne avec les Bleus. Remplaçant lors des trois rencontres, toutes ses entrées en jeu ont été très remarquées. Depuis son retour en club, il a inscrit deux essais en autant de rencontres.