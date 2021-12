"Matthieu c'est une petite déchirure sur le quadriceps, a admis Urios. Il sera absent quinze jours. Ça n'a aucun lien avec la béquille qu'il avait reçue (contre Toulouse, N.D.L.R), donc c'est pas méchant. Mahamad' (Diaby, N.D.L.R) c'est plus embêtant. Il a fait une désinsertion d'un vaisseau autour de l'ischio. C'est six semaines. Cyril Cazeaux s'est fait opérer vendredi dernier et en a pour deux mois. Jandre Marais est encore arrêté quinze jours."

Alors, qu'en plus des joueurs blessés, les Bordelais doivent gérer les vacances des internationaux, le manager a aussi ajouté que "Romain Buros est en vacances. Ben Tameifuna le sera la semaine prochaine, comme Cameron Woki. La semaine d'après, ce sera Yoram Moefana et Max Lucu. Ensuite, on sera à jour quant à nos vacances." L'UBB recevra les Tigers de Leicester ce week-end avant de se déplacer chez les Scarlets le 19 décembre, pour le compte des deux premières journées de Champions Cup.