"C’est une première place à la castraise. Non, plus sérieusement, je dois dire que cette place est presque inespérée pour le club. On a même été un peu sonnés après le dernier match de Top 14, car finir premiers, ce n’était pas du tout programmé. Depuis, on est quand même un peu retombés sur terre, car la saison est loin d’être finie."

"Ce n’est pas immérité, car nous avons terminé la saison invaincus à domicile et avec le plus grand nombre de victoires. Mais si on est honnête, on peut aussi dire qu’on a gagné beaucoup de match à l’arrachée, et que notre goal-average est limite. Après, c’est notre force mentale et notre d’état d’esprit qui ont fait qu'on a performé. Mais si on est lucides, on voit qu’on n’a pas de marge par rapport aux autres équipes. Donc nous restons très humbles."