"Si on regarde le score, il n’a pas manqué grand-chose. Sur l’ensemble du match, il y a pas mal de petites choses qui font que, bout à bout, ça n’a pas permis d’aller chercher le résultat qu’on souhaitait. Dans cette course au maintien, Perpignan a pris l’avantage. Désormais, c’est à nous de faire plus d’effort qu’eux. Sur le match, il y a plein de petits secteurs où, par moments, on a failli. Il faut qu’on trouve les solutions. Ce soir, dans la maîtrise de certaines situations, on s’est trompé. Nous avons laissé trop d’occasions. Le maintien ? C’est mal barré, mais ce n’est pas pour autant qu’on va abandonner. Même si ce n’est pas le résultat souhaité, on a toujours une chance (mathématiquement). Il faut qu’il y ait une réaction de notre part, c’est évident."