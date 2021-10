« Aujourd'hui, nous arrachons un point de bonus défensif qui sonne comme une victoire. Je pense qu'à Nanterre, on vient de lancer notre saison. On a prouvé qu'on pouvait se déplacer chez les gros. Avant ce match, on nous promettait l'enfer mais on a toujours su qu'on pourrait leur mettre la guerre dans les rucks et faire douter les Racingmen. […] Ils ne s'attendaient clairement pas à ça. Il faut bâtir nos prochains matchs là-dessus ».