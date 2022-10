Quelle est la différence entre la semaine dernière, où vous aviez perdu contre Perpignan, et celle-ci ?

C'est toujours plus simple de construire sur une victoire, de travailler sur un bon résultat. On a encore pas mal de boulot et de choses à améliorer, on sait que l'on peut beaucoup mieux faire. On veut progresser et obtenir de meilleurs résultats.

Pierre Mignoni disait qu'il ne vous avait pas lâché cette semaine...

C'est vrai, ça s'est ressenti. On alterne entre les bonnes et les mauvaises performances. Là, on a été bon à Pau, il faut continuer sur cette dynamique. Il a raison de maintenir un groupe alerte pour qu'on fasse un gros match ce week-end.

Justement, le week-end prochain vous recevez Brive, une équipe performante en conquête. Ce sont des rencontres qui vous donnent envie en tant qu'avant ?

Bien sûr, l'essence du rugby ça commence devant. Et là-dessus, Brive n'a pas grand chose à envier à tous les clubs de Top 14. Ils sont très bons en ballon porté, ils ont une conquête qui est très propre en général. On va avoir du boulot ce week-end, c'est sur.

Vous avez aussi été efficaces dans ce secteur à Pau, on se rappelle notamment de ce ballon porté de plus de 20 mètres... C'est le match référence des avants toulonnais ?

On a réussi à prendre des ballons lancés, à faire avancer l'équipe. C'est toujours plus simple dans ces moments pour transformer les ballons d'hier. Oui, je pense que c'était notre match référence.

Mathieu Tanguy a rejoint le RC Toulon cet été. Rugbyrama

Quel est l'état d'esprit du groupe ?

Je nous sens bien, on a emmagasiné de la confiance avec le match à Pau. On sait que dans le Top 14, tous les week-ends c'est un nouveau match, un nouveau challenge et tout est remis en jeu. On veut continuer à performer.

Qu'est ce qu'il vous manque à votre avis ?

Plus de constance sur la durée et à réussir à répéter les performances. On a fait de bonnes choses mais on a jamais réussi derrière à enchaîner les victoires. Il faut qu'on réussisse à créer une dynamique positive pour continuer à gagner.

Quelle est votre perception de Facundo Isa ?

Sur le terrain, il est très rude et très puissant, c'est un gros porteur de ballon. J'ai bien accroché avec lui, on est souvent ensemble. Au final, il a un gros caractère sur le terrain mais en dehors il est posé et très souriant. Il y a un certain contraste entre les deux.