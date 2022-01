"Le Stade français n'était pas pleinement en confiance ou largement au-dessus. Au final, on a le sentiment de n'être pas très loin. Malgrè tout, dans les moments clés, nous ne sommes jamais parvenus à faire basculer le match en notre faveur. Il nous manque un peu de réussite, on n'est pas assez tueurs... C'est dommage parce que nous avons été présents dans l'agressivité et le combat. La préparation ? Elle fut compliquée mais elle l'est pour tout le monde. On ne va pas se chercher d'excuses. Ce qu'il faut désormais, c'est se projeter au plus vite sur le déplacement à Biarritz, une rencontre ultra-importante pour notre survie en Top 14."