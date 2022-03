Dupont, Balès, Germain, voire Idjellidaine, revenu épisodiquement de prêt d’Agen. En se mettant dans les crampons de Martin Page-Relo en début de saison, on avait de quoi être inquiet pour son temps de jeu. Pourtant, le Gersois s’est accroché. Recruté par le Stade Toulousain en 2012 en provenance de L’Isle-Jourdain, ce demi-de-mêlée de 23 ans (1,73m et 70kg) a disputé cinq matches cette saison, dont une première entrée contre Perpignan et deux titularisations. La dernière à Jean-Bouin le weekend dernier a marqué les esprits. Malgré le roulement habituel du poste en fin de rencontre, le N°9 a été maintenu sur le terrain, et alors que le suspense était à son comble.

Avant cela, on lui avait fait confiance afin de porter les couleurs des Rouge et Noir lors des différents tournois de Super Sevens où sa vitesse et ses crochets ont fait le job. Mais son expérience, il est allé se la gagner dans l’Aude la saison dernière. Fort de la jurisprudence Thomas Ramos prêté avec succès à Colomiers avant de revenir plus aguerri, Martin Page-Relo a été prêté à Carcassonne où il a disputé 19 matches (8 titularisations et 1 essai). "Je n’avais joué qu’en Espoirs où l’importance du résultat est moindre que dans le monde pro, se souvient-il. Alors cela m’a apporté de l’expérience du haut niveau avec des matches plus compliqués dans l’engagement ou la gestion. Cela a enrichi ma palette."

Revenu en Haute-Garonne cette saison, la petite histoire retiendra que c’est chez les Wasps en Champions Cup que cet étudiant en STAPS a fêté sa première titularisation avec les doubles champions (suivie de celle du Stade Français le weekend dernier donc). "Je n’avais pas forcément pensé disputer mon premier match avec le Stade Toulousain cette saison en tant que titulaire en Coupe d’Europe. Je l’ai pris comme un cadeau." Enrichissant.

Christian Labit : "Il s’est endurci en Pro D2"

Christian Labit est l’historique manager sportif de Carcassonne. Lors de la saison 2020-2021, alors que "MPR" était prêté au pied de la Cité, il a bien connu "ce gamin pétri de qualités. Il est bourré d’appuis et de vitesse. Avec les pelouses de plus en plus synthétiques, c’est un atout. Son passage chez nous lui a tout simplement permis de jouer, d’apprendre, de progresser et de prendre de la confiance. Il s’est endurci dans un championnat de Pro D2 dur au point de devenir un très bon numéro neuf comme on peut l’observer maintenant en Top 14."

Alors qu’on a toujours apprécié du côté de la Ville rose les demi-de-mêlées rapides en appuis et en éjections, le blondinet a une carte à jouer lors de cette fin de saison qui rimera aussi avec fin de contrat personnel. "J’essaie de ne pas me prendre la tête en jouant mon jeu et en collant au ballon. J’ai du stress et de la pression mais les anciens joueurs qui font partie de ce club viennent me parler, me conseiller et me rassurer."

Rayon caractère, on obtient quelques indices de la part de Christian Labit encore, qui se penche sur ce garçon vif et malin, hyperactif et adepte de golf ou de paddle par ailleurs. "Sa personnalité colle bien à son poste. C’est un vrai 9, casse c… à souhait" sourit l’ancien troisième-ligne international de Toulouse. D’ailleurs, le discours du garçon est assumé dès lors qu’on lui parle de la référence mondiale au poste qu’il a la chance de côtoyer quasiment au quotidien. "Quand je m’entraîne avec Antoine Dupont, je regarde sa façon de jouer. Sans le prendre sans cesse en exemple, j’essaie de reproduire ce qu’il fait de mieux, le tout adapté à ma recette (sic)." Assumé mais sans arrogance, Martin Page-Relo trace sa route.