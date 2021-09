Le double champion de France est décidément plus que jamais favori à sa propre succession, même si Clermont n’a pas démérité…

Les semaines se suivent et les performances se ressemblent. Les résultats également, avec cette quatrième victoire en autant de match, pour un Stade Toulousain, qui marque déjà nettement son territoire et sa mainmise sur le Top 14. Avec des victoires sur des adversaires majeurs dans la course au Brennus, Toulouse s’offre la paix de l’esprit avant d’aborder l’automne et les tests internationaux, qui amputeront inévitablement son effectif… Clermont a plus que résisté, dans un match marqué par cinq essais (3 à 2 pour Toulouse), mais doit encore travailler pour être au plus haut niveau.

Plus d'informations à venir...