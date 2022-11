Clermont vise le 20 sur 20. Depuis sa dernière défaite au Michelin contre Castres en septembre 2021, l’ASM n’a plus perdu dans son antre en Top 14. Un total de dix-neuf matchs sans défaite, avec toutefois un match nul contre Bordeaux-Bègles lors de la huitième journée. Avant d’affronter une équipe bayonnaise qui débarquera en Auvergne sans pression, Thibaud Lanen et ses coéquipiers ne sont focalisés que sur un seul objectif, garder la forteresse imprenanble : "On s’est dit en début de saison que nous devions absolument préserver l’invincibilité au Michelin. On s’est également dit qu’il fallait respecter cette équipe de Bayonne et que sur tous leurs matchs ils sont accrocheurs, notamment en première période. Donc ce sera à nous de mettre en place notre jeu sinon ce sera difficile" souligne le jeune deuxième ligne qui dépannera au poste de flanker. Le Lozérien de naissance fait d'ailleurs partie des survivants dans le pack auvergnat.

Top 14 - Loïc Godener (Clermont) sera titulaire pour affronter BayonneIcon Sport

Contre l’Aviron, l’ASM fera face à une pénurie de piliers droits (Slimani, Ojovan, Dzamanshvili, Kubriashvili absent) et de troisième ligne (Fischer, Dessaigne, Cancoriet, Iturria, Lee indisponibles). Mais pour la première fois de la saison, trois talonneurs seront alignés sur la feuille de match. Yohan Beheregaray sera titulaire, Adrien Pélissié sur le banc, et Benjamin Boudou avec le numéro 19.

Le Bleuet pourrait ainsi dépanner en troisième ligne comme l'avait fait Beheregaray contre Lyon. Une charge complexe pour Jono Gibbes et son staff qui doit également composer avec beaucoup d’absents dans la ligne de trois-quarts.

Hériteau et Ezeala compensent la perte massive d’internationaux

Penaud, Delguy, Moala, Simone, Newsome… En sélection ou blessés, les maillons forts des lignes arrières clermontoises n’affronteront pas l’Aviron. Jules Plisson s’est blessé à l'entraînement cette semaine et devra également déclarer forfait. Une situation complexe pour Jono Gibbes et son staff, mais qui pourrait pousser certains joueurs à se relancer. Samuel Ezeala et Julien Hériteau seront disponibles et viendront notamment renforcer le centre clermontois. Jean-Pascal Barraque sera lui remplaçant et couvrira tous les postes de la ligne d'arrières.

Mais heureusement pour les Clermontois, Alivereti Raka a été libéré par le XV de France. Le puissant ailier réalise un début de saison canon et devra une nouvelle fois montrer l’étendue de son talent contre Bayonne. Au total, Clermont sera privé de dix-neuf joueurs pour la dernière rencontre de son bloc. En Auvergne plus qu’ailleurs, les vacances sont attendues de pied ferme.

Par Clément LABONNE