Tevita Kuridrani est-il un adolescent rebelle ? Peut-être... En séchant non pas des cours mais une semaine d'entraînement, le Fidjien ne se distingue pas pour les bonnes raisons et inquiète sur la côte basque. Les dirigeants biarrots n'ont plus de nouvelle de leur deuxième centre habituellement titulaire et ne pourront donc pas compter sur lui pour le déplacement périlleux à Toulouse. Toutefois, certains comme le président du BO, Jean-Baptiste Aldigé, préfère prendre cette "disparition" plus à la rigolade. L'ancien arrière déclarait, ce vendredi matin, dans les colonnes de Sud Ouest : "Tevita a dû se tromper dans la lecture des emplois du temps. Il a cru qu’on était en vacances cette semaine. On a tellement fait de cérémonie d’au revoir qu’il a dû penser que la saison était finie. C’est ce que l’on appelle le temps fidjien. Il nous a fait une Caucaunibuca. Heuresement que l’on a pas une finale de Top 14 à jouer."

En réalité, le joueur de 31 ans serait probablement en vacances, chez lui, aux Fidji. Une chose est sûr, Kuridrani ne sera pas du déplacement à Ernest-Wallon.