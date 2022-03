"On savait qu’il fallait casser cette spirale de défaites le plus vite possible. On était passé à côté de matchs très serrés, comme à Pau. On a dit stop. Il y avait cette semaine de l’énergie très positive.L’équipe s’est prise en main. Des joueurs comme Louis Picamoles et François Trinh-Duc ont joué plus d’une centaine de matchs internationaux. Il faut se servir de ces joueurs-là.

On n’avait pas perdu confiance mais il ne fallait pas non plus tout remettre en question. J’espère qu’on va pouvoir capitaliser sur cette victoire et rester sur cette dynamique. Pour la qualification, la bataille est rude. Au moindre faux-pas, on peut se retrouver en bas."