Castres – Montpellier : 15H00 en direct sur Canal +

Commentaire : Nicolas Dupin de Beyssat / Xavier Garbajosa / Romain Amalric

MULTIRUGBY : 16H50

MultiRugby : Jean-Baptiste Esculié

Consultant : Mathieu Blin

Biarritz – Toulon : 17h en multiplex

Commentaire sur site : Romain Lafitte / Thomas Perotto

Commentaire en cabine : Pierre Daudiès Afficher l'image d'origine

Bordeaux-Bègles – Pau : 17h en multiplex

Commentaire sur site : Arthur Bourdeau / Jenny Demay

Commentaire en cabine : Lucas Vola Afficher l'image d'origine

La Rochelle – Brive : 17h en multiplex

Commentaire sur site : Gaspard Augendre / Christophe Miédougé

Commentaire en cabine : Thibaut Martinez-Delcayrou Afficher l'image d'origine

Perpignan – Racing : 17h en multiplex

Commentaire sur site : Philippe Fleys

Commentaire en cabine : Thomas Glavany

Clermont – Lyon : 21H05 en direct sur Canal +

Commentaire : Philippe Groussard / Cédric Heymans / François Plisson

Dimanche 6 mars

Paris – Toulouse : 21H05 en direct sur Canal +

Commentaire : Eric Bayle / Marc Lièvremont / Philippe Fleys

Les arbitres :

Castres - Montpellier : M. Trainini assisté de MM. Rousselet et Bats. Vidéo : M. Briquet Campin.

Biarritz - Toulon : M. Descottes assisté de MM. Brousset et Millote. Vidéo : M. Bohoure.

La Rochelle - Brive : M. Praderie assisté de MM. Blasco-Baqué et Brayette. Vidéo : M. Gauzins.

Bordeaux-Bègles - Pau : M. Poite assisté de MM. Rozier et Mallet. Vidéo : M. Grenouillet.

Perpignan - Racing 92 : M. Nuchy assisté de MM. Cayre et Albert. Vidéo : M. Dellac

Clermont - Lyon : M. Dufort assisté de MM. Charabas et Masse. Vidéo : M. Sclafer.

Stade français - Toulouse : M. Ramos assisté de MM. Cardona et Crapoix. Vidéo : M. Péchambert.

Le choc du week-end : le match de la peur à Aguiléra

C'est clairement le match qu'il ne faut pas perdre, autant d'un côté comme de l'autre. À gauche, des Biarrots bons derniers du championnat et qui restent sur deux lourdes défaites à Paris et Lyon. À droite, des Toulonnais plongés dans le doute, actuels douzièmes mais avec deux matchs en retard. Autant dire qu'une défaite pourrait (déjà) tuer tout espoir de maintien du BO. Mais si victoire il devait y avoir, les Basques pourraient revenir à trois points des Varois. Cette partie sent la poudre !

Challenge Cup - Baptiste Serin (Toulon)Icon Sport

Le joueur : Machenaud toujours précieux

Avec plus de 89% de réussite au pied depuis le début du championnat, Maxime Machenaud est le buteur le plus précis du Top 14 parmi ceux ayant tenté plus de 25 coups de pied placés. Au total, le demi de mêlée francilien signe un magnifique 51 sur 57. Voilà pourquoi le Racing est aussi l'équipe la plus adroite face aux perches puisque les buteurs du "92" ont une moyenne de près de 82%. Les Franciliens devancent dans l'exercice la Section paloise (81%) et le Stade toulousain (78%). Parmi les moins bons élèves, on retrouve deux équipes qui s'affrontent ce week-end : Brive (68% de réussite) et La Rochelle (66%).