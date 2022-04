Lyon peut de nouveau espérer. Après être tombés à domicile contre Toulon lors de la dernière journée, Pierre Mignoni et ses hommes devaient s'imposer pour continuer à rêver aux phases finales en fin de saison. C'est chose faite avec ce déplacement à Brive et ce succès 31-17. Grâce à ces quatre points, les Lyonnais pointent provisoirement à la sixième place en attendant la rencontre entre Toulon et Toulouse ce soir. Pour Brive en revanche, cette défaite est une très mauvaise opération. En cas de succès, les Coujoux auraient quasiment validé leur maintien avec la défaite de Perpignan.

Au vu des conditions climatiques et des rideaux de pluie qui tombaient, cette après-midi au stade Amédée-Domenech, il y avait fort à parier que cette rencontre allait être cadenassée et rythmée par de nombreuses chandelles. Pourtant, malgré un ballon glissant, Brivistes et Lyonnais ont décidé d’envoyer du jeu en début de rencontre. Si Lyon s’est illustré avec deux belles percées de Tuisova, ce sont les Coujoux qui vont inscrire le premier essai de la rencontre. Après un ballon récupéré après un bon grattage juste devant les 22m adverses, les avants de Brive multiplient les charges. Sur un ruck, le deuxième ligne Tevita Ratuva relève le ballon, transperce la défense et va marquer le premier essai de la rencontre (12e).

Après cette réalisation, le jeu va devenir plus haché. Les deux équipes vont essayer d’occuper au maximum le camp adverse. Et dans cette configuration, ce sont les Lyonnais qui vont tirer leur épingle du jeu. Face à une équipe de Brive beaucoup trop indisciplinée et chahutée en conquête, une dizaine de ballons perdus en touche au total, les hommes de Pierre Mignoni vont revenir petit à petit dans la rencontre. En s’appuyant sur un Léo Berdeu quasiment impeccable au pied, avec un 4/5 en première mi-temps, les Lyonnais vont regagner les vestiaires avec 5 points d’avance 15-10.

Un Berdeu de gala

Avec une pluie qui s’est calmée en deuxième période, les deux équipes sont revenues après la pause avec plus d’intention. Après avoir bien fini le premier acte, les Lyonnais ont continué sur leur lancée en inscrivant leur seul essai de la partie dès la 43e minute. Après plusieurs pick and go proche de la ligne, le troisième ligne centre Taufua a trouvé la faille et donné 12 points d’avance après la transformation de Berdeu (22-10). Une avance qui a même augmenté jusqu’à 15 points en faveur du Lou grâce à une nouvelle réalisation de son numéro 10.

Mais les Brivistes ont de la ressource, en profitant de leur supériorité numérique, après un carton jaune infligé à Josua Tuisova, les locaux vont revenir à 8 points grâce à l’essai du demi de mêlée remplaçant Enzo Sanga. Avec une grosse dizaine de minutes à jouer, Brive commençait à rêver du hold-up. Mais c’était sans compter sur un Léo Berdeu des grands jours qui redonnait une avance confortable aux siens après un drop à la 76e minute. Finalement, l’ouvreur rhodanien termine la rencontre avec 26 points à son actif et un très beau 8/9 devant les perches.

Une prestation qui a de quoi rassurer les Lyonnais à une semaine de recevoir les Montpelliérains. De leur côté, les Brivistes se déplaceront à Perpignan pour un match crucial dans le bas de classement.