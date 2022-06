Clermont - Montpellier

Les hommes de Philippe Saint-André arriveront à coup sûr plein d'ambitions en terre auvergnate. Pourquoi ? Pour conserver au mieux leur place de leader et au pire s'installer à la deuxième place synonyme de qualification directe pour les demi-finales du championnat. La victoire est donc impérative pour le MHR, d'abord pour valider les efforts de toute une saison et ensuite éviter de voir les Borderais et les Castrais lui voler la vedette. Pour l'ASM Clermont il n'y a plus vraiment d'enjeux si ce n'est bien terminer ce championnat après une saison plus qu'en demi-teinte. Neuvième au classement, le top 6 n'est plus envisageable pour les Jaunards. Pour toutes ces raisons, c'est sur les Montpelliérains que l'on mise ce week-end. Mais attention tout de même aux arrières Clermontois qui pourraient faire des ravages...

Notre pronostic : victoire de Montpellier

Lyon - Stade rochelais

Le choc des champions européens... Alors que Lyonnais et Rochelais ont glané le premier titre européen de leur histoire, il est temps de revenir à la réalité du championnat, parce que dans ce match, de l'enjeu, il y en aura. Dimanche soir, ces deux équipes auront toutes deux le regard tourné vers la même direction : le top 6. Si les Maritimes auront à cœur de conserver leur place, le Lou, lui, aura une grosse occasion de s'offrir une place en phase finale dans cette fin de saison plus que serrée. Effectivement, bien que les hommes de Pierre Mignoni soient actuellement huitièmes au classement, comptablement parlant tout reste encore possible. Mais impossible de sous-estimer cette équipe rochelaise, c'est donc pour cette raison que l'on voit les Lyonnais s'imposer dans leur antre en laissant tout de même le bonus défensif à La Rochelle.

Notre pronostic : victoire de Lyon, bonus défensif pour La Rochelle

Racing 92 - Rugby Club toulonnais

Voilà un nouveau match décisif en vue des phases finales dans cette dernière journée. Un peu à la façon des Lyonnais et des Rochelais, les Toulonnais auront à cœur d'intégrer le top 6 et les Racingmen d'y rester. Si les hommes de Laurent Travers sont certainement frustrés de leur dernière défaite face à Montpellier, après un week-end de pause pour recharger les batteries, elle est sans doute digérée... Ce qui est sûrement loin d'être le cas pour les Toulonnais qui se sont inclinés en finale de Challenge Cup le week-end dernier. Une chose est sûre, aucune de ces deux équipes ne lâchera l'affaire, surtout pas pour prolonger l'aventure en phase finale. Mais dans cette lutte acharnée, c'est le Racing 92 que l'on voit s'imposer dans son antre.

Notre pronostic : victoire du Racing 92

Section paloise - Castres olympique

On en connait certains qui n'arriveront pas les mains dans les poches au Hameau... Non loin de là car les Castrais semblent bien décidés à finir en beauté en conservant non seulement leur place dans le top 6 et pourquoi pas se hisser parmi les deux premières places. Voilà avec quelles ambitions les hommes de Broncan débarqueront en terre paloise. De son côté la Section n'a plus grand chose à jouer. Auteurs d'une saison moyenne mais à l'issue de laquelle ils ont évité la zone rouge, c'est un peu plus sereins, quoi qu'il arrive que les Béarnais pourront préparer la suite après cette ultime confrontation. Nous voyons donc une victoire du Castres olympique.

Notre pronostic : victoire de Castres

Stade français - Brive

Si le Stade français est sauvé de la relégation après une saison en dents de scie, les Brivistes, eux, flirtent dangereusement avec la zone rouge. Voilà pourquoi le CA Brive aura la volonté d'aller chercher quelque chose sur la pelouse de Jean-Bouin. Mais rien ne sera aussi simple face aux soldats roses qui se sont inclinés seulement trois fois depuis le début de la saison dans leur antre quand les Corrèziens, eux, ne se sont jamais imposés à l'extérieur depuis le début du championnat... Pour cette dernière journée on voit donc le Stade français terminer en beauté.

Notre pronostic : victoire du Stade français

Toulouse - Biarritz

C'est sans doute le match où il y aura le moins de suspens. Alors que les Toulousains ont eu du mal à performer en l'absence de leurs internationaux, ils se retrouvent aujourd'hui à la sixième place du classement sans avoir la certitude qu'ils joueront les phases finales. Ce match face à Biarritz est donc une aubaine pour les hommes d'Ugo Mola qui auront l'occasion de glaner des points précieux pour garder leur place dans le top 6 Les Biarrots sont donc attendus de pied ferme en terre toulousaine, eux, qui restent sur huit défaites consécutives et qui sont condamnés à la relégation depuis un moment déjà. Difficile donc d'imaginer le BO s'imposer face au champion en titre.

Notre pronostic : victoire de Toulouse avec le bonus offensif

Perpignan - Bordeaux

Si certains s'accordent à dire que l'issue de ce match est largement prévisible, ils se trompent sans doute. Oui, les Bordelais se déplacent en terre catalane pour gagner et pour s'assurer une place parmi les deux premiers du championnat, mais les Perpignanais lutteront pour leur maintien... Voilà qui annonce la couleur d'un combat acharné. Bien que l'USAP de Patrick Arletaz mettra ses dernières forces dans ce match, on imagine tout de même l'UBB s'imposer sur la pelouse d'Aimé-Giral.

Notre pronostic : victoire de Bordeaux