On imagine le plaisir qui a dû être le vôtre après ce titre européen. Comment avez-vous ces derniers jours, ces dernières heures ?

Patrick Sobela : Un titre historique, à Marseille, et en plus on ne nous voyait pas gagner. On a vraiment mis les moyens pour pouvoir gagner ce match. L’équipe était concentrée. Le staff a fait un travail énorme. Le club a été énorme. On l’a bien fêté, comme une famille, la famille du LOU. C’est un premier titre historique pour le club et il fallait quand même que l’on marque le coup.

Vous êtes au club depuis plusieurs saisons maintenant. Parvenir à soulever un trophée est rare dans une carrière, alors avec ce groupe, cela doit représenter une émotion particulière…

P.S. : C’est sûr ! En plus c’est la dernière année de Pierre (Mignoni). On sait qu’il va partir et l’on sait que c’est un coach qui a beaucoup donné pour ce club. Comme l’a dit "Titou" (Baptiste Couilloud, ndlr) dans une interview, il fallait qu’on le fasse aussi pour lui. Il a vraiment ramené le club au plus haut niveau. Il a mis Lyon sur la carte de l’Europe au niveau du rugby et l’on se devait, pour le club, pour lui et pour nous, d’aller au bout.

Challenge Cup - Lyon remporte la Challenge CupMidi Olympique

On se doit de penser maintenant à l’après. Pensez-vous que cela va changer l’image du LOU. Est-ce le début d’une nouvelle ère ?

P.S. : Je pense que oui. Forcément, on saura que Lyon a gagné un titre et l’on sera un peu plus considéré que d’habitude. C’est vrai que l’on a toujours été le club qui a de l’ambition mais qui reste un petit club, dans l’esprit des gens. Le fait de marquer le coup, cela montre vraiment qu’il y a des ambitions mais aussi des actes.

Pensez-vous pouvoir vous servir de l’approche de cette finale, sur tous les aspects de la préparation, en vue de vos prochaines échéances et pour l’avenir ? De là à se dire : on saura aborder ce type de rendez-vous.

P.S. : Bien sûr. En plus que l’on sait que nos matchs seront maintenant tous des matchs de phase finale. Dès dimanche face à La Rochelle, ce sera un "one shot". Ce seront des finales donc cela permet d’avoir une petite expérience de la manière de les aborder, de prendre du recul sur les choses, tout en restant concentré. Sur la façon de travailler aussi. Quand tu fais quelque chose et que cela réussit, tu as une expérience. Cela pourra vraiment nous aider à aborder ce match, même si cela reste un match de Top 14 à domicile contre une grosse équipe également championne et qui jouera aussi sa qualification. Il y aura aussi une saveur de finale. On va prendre le maximum de ce que l’on a appris de la dernière semaine pour que cela nous apporte un petit bonus et que cela puisse nous aider sur ce week-end.

" Quand tu disputes la phase finale, c’est pour gagner la coupe. Si on passe ce week-end, ce sera pour espérer aller jusqu’à Paris. "

Le niveau affiché par l’équipe dans cette finale face à Toulon fait dire à certains que le LOU n’avait peut-être jamais affiché de telles qualités. Pour autant vous avez déjà sorti de gros matchs. Que faut-il en penser ?

P.S. : Moi je trouve que l’on a déjà fait des matchs comme ça. Depuis que je suis au LOU, ce n’est pas un match référence. On a fait de meilleurs matchs. Là, c’est tombé le jour de la finale. Et heureusement… Depuis quatre saisons que je suis là, j’ai déjà vu des matchs de plus haut niveau. Je pense que vous aussi ?

Votre performance face au Stade toulousain en début de saison par exemple…

P.S. : Voilà, par exemple. Les années précédentes aussi. Cette saison face aux Wasps, c’était un très gros match. On l’a déjà vu. C’est tombé en finale, tant mieux.

Top 14 - Patrick Sobela (Lyon)Icon Sport

Disons que vous ne vous êtes pas surpris…

P.S. : On s’est retrouvé plutôt ! (Il insiste) Contre Toulon, on n’avait jamais montré l’image du vrai LOU. Chez eux, ils n’étaient pas dans une bonne période et l’on n’avait pas été présent. Chez nous, on n’avait pas été présent non plus. Le match avant la finale, à Bordeaux, non plus. C’était aussi pour nous, pour se retrouver, que l’on a fait ce match. Ce match était vraiment l’image de notre équipe.

Vous êtes dans une période où maintenant tout peut s’arrêter chaque semaine ! Comment vous l’abordez ?

P.S. : On ne pense pas à s’arrêter ! On ne pense pas à la fin. On pense aux manières de faire pour pouvoir continuer, à ce que l’on va mettre en place pour pouvoir continuer à espérer. Tu ne peux pas penser à la fin de saison maintenant, même si cela peut arriver. Quand tu as une chance, tu es obligé de la jouer à fond. C’est pour ça que là, l’option de la fin de saison n’est pas dans nos têtes.

C’est pour cela que l’on peut se permettre de vous dire que vous envisagez la suite et qu’il y a peut-être encore plus beau à aller chercher…

P.S. : Bien sûr ! Quand tu fais un top 6 et que tu disputes la phase finale, c’est pour gagner la coupe. On joue pour gagner la coupe. Si on passe ce week-end, ce sera pour espérer aller jusqu’à Paris.