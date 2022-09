“Les joueurs avaient à coeur de bien commencer la saison. Je savais qu’ils étaient prêts. Après, il y avait le spectre du doute du match que tu domines mais qui peut te filer entre les doigts. Je ne voulais pas que l’on perde confiance. La saison dernière, trop de fois, cette équipe avait eu des parties en mains avant que ça lui échappe. A deux ou trois reprises, on s’est fait peur. Il y avait de bonnes choses mais l’on n’arrivait pas à prendre le large. On ne s’est jamais mis à l’abri, c’est un axe de travail. Il faudra être plus froids à l’avenir. Comme sur ces trois ou quatre franchissements nets où l’on ne score pas. Mais là où il y a une forme d’évolution, c’est que l’on n’a pas paniqué. Ce n’est que la première journée, il ne faut pas tirer de plans sur la comète mais c’est une satisfaction de commencer comme ça.”