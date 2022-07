Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas ! Il y aurait, certes, beaucoup à dire sur cette dernière défaite rageante à domicile face à La Rochelle, épilogue de la 26ème journée de Top 14. Beaucoup de regrets à nourrir pour le LOU condamné à l’impossible pour se qualifier ce soir-là, une victoire bonifiée contre le gagnant de la Champions Cup étant le sésame. Rien que ça. Mais il suffit de revoir les trois essais manqués de Nakaitaci, Arnold, et Cretin en fin de match et, à l’évidence, les Lyonnais n’étaient pas invités à aller plus loin. Le destin, dira-t-on.

Ce sont pourtant ces mêmes visages lyonnais, neuvièmes du Top 14, qui, une semaine plus tôt, s’amusaient à damer le pion au Rugby Club Toulonnais en finale de Challenge européen (43-10). Sacré pour la première fois de son histoire sur le Vieux continent mais absent de la course au Brennus en France, Lyon a vécu une saison contrastée.

Le + de la saison : une charnière de haute volée

Ne cherchez pas plus loin. Les meilleurs marqueur et réalisateur du dernier exercice sont tous deux lyonnais. Le premier s’appelle Baptiste Couilloud (1,76m, 84kg). L’international tricolore (10 sélections) a rayonné en Top 14 avec onze essais inscrits, ce qui le positionne comme le meilleur marqueur de la saison 2021-2022. Finisseur hors pair, celui qui est aujourd’hui numéro 3 à son poste en équipe de France est sans pitié avec les défenses adverses, qu’il se plaît à surprendre d’un crochet ou d’une accélération.

Top 14 - Léo Berdeu (Lyon)

Le second est l’une des révélations du championnat. Meilleur réalisateur du Top 14 avec 251 points, Léo Berdeu (1,95m, 95 kg) a réalisé une saison dantesque construite sur 33 matchs, 7 en Challenge Cup. L’ancien agenais a confirmé tous les espoirs placés en lui et a manœuvré l’attaque des siens avec brio.

Les deux acolytes de la charnière n’ont pas encore 25 ans et leur association est déjà devenue vitale.

Le - de la saison : des points précieux oubliés à l’extérieur

Lyon est l’équipe qui a récolté le plus de bonus, défensif et offensif, au cours de la dernière saison, douze au total. Si les Lyonnais ont su l’emporter en dehors de leurs terres (à Biarritz, Perpignan, et Brive, NDLR), ils ont aussi été souvent coiffés au poteau à plusieurs reprises quand la victoire semblait à portée de main. Quelques exemples à l’appui : leurs revers au Racing 24 à 20, à Paris 23 à 18, à Castres 19 à 17 ou à Clermont 25 à 16. Ces deux derniers ont vu les hommes de Pierre Mignoni perdre l’avantage dans les cinq dernières minutes du match.

Le pack du LOU à Castres.

Les optimistes salueront la capacité du LOU à ramener des bonus défensifs de leurs voyages. Sur les dix déplacements perdus en Top 14, le champion d’Europe en a empoché quatre. D’autres rappelleront qu’à la fin de la saison, seulement six points manquaient au club pour entrer dans la zone des qualifiés. Une affaire de détails.

Le match de la saison : le bras de fer remporté face au Racing

Parlez aux Racingmen de cette rencontre, vous les verrez sans doute blêmir. Le 2 janvier au Matmut Stadium de Gerland, les Lyonnais recevaient le Racing 92, moins de quatre mois après leur défaite au match aller à La Défense (24-20). Au cours d’un long chassé-croisé, il y eut ce doublé du jeune ouvreur Léo Berdeu, les essais franciliens d’Imhoff et Chat puis la réplique de Thibaut Regard.

Le fidjien Josua Tuisova sonne la charge face au Racing 92.

A quelques minutes de la fin, les Ciel et Blanc pensaient tenir leur troisième succès de la saison à l’extérieur grâce à une pénalité de Maxime Machenaud. Le moment choisi par Lyon pour lancer sa cavalerie.Tuisova brisait la défense francilienne, laissant un boulevard à Regard le long de la ligne de touche. Cinquante mètres plus loin, Baptiste Couilloud, futur meilleur marqueur du Top 14 s’écroulait dans l’en-but et délivrait les siens. Le LOU s’imposait sur le fil 37 à 35 et confortait temporairement sa place en haut du tableau.

Le joueur : Davit Niniashvili, surprise à l’aile

Il était arrivé à Lyon en début de saison dernière, à l’âge de 19 ans. Presque dans l’anonymat. Quelques mois plus tard, l’ailier géorgien Davit Niniashvili a pris un nouveau statut. Au milieu de trois-quarts expérimentés comme Noa Nakaitaci, Xavier Mignot, ou le bulldozer Josua Tuisova, l’ancien joueur de Khvamli en Géorgie s’est révélé être une excellente pioche à l’aile.

Davit Niniashvili.

L’international géorgien (12 sélections) sélectionné avec les Barbarians Britanniques contre l’Angleterre en juin devrait continuer de faire les beaux jours au LOU. Lié au club jusqu’en 2024, il a prolongé son contrat jusqu’en juin 2025. A seulement 20 ans, il semble promis à un bel avenir. Quand on dit que le talent n’attend pas les années.

Et maintenant ?

C’est une petite révolution que connaîtra Lyon la saison prochaine. Après sept saisons de bons et loyaux services et 215 matchs dans le Rhône, le coach Mignoni est parti vers Toulon, laissant ses fonctions à Xavier Garbajosa, ancien entraîneur de La Rochelle et Montpellier. A ce départ s’ajoutent notamment ceux des trois-quarts centre Charlie Ngatai et Pierre-Louis Barassi. Pour compenser les pertes, le président Yann Roubert a prolongé seize joueurs dont Couilloud, Berdeu, Geraci ou Cretin.

Retrouver les phases finales du Top 14 sera la priorité côté lyonnais. Ils n’y ont plus participé depuis 2019 et une défaite en demi-finale contre Clermont. En parallèle, le jeune roi d’Europe aura des ambitions sérieuses en Champions Cup, malgré une poule corsée avec les Saracens et les Bulls de Pretoria. Mais n’en doutez pas : le LOU aura les crocs.

par Rayane BEYLY