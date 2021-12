Lyon repart de l'avant. Une semaine après la défaite à Toulon, les hommes de Pierre Mignoni se sont facilement imposés contre une équipe de Brive qui n'a pas su exister. Une victoire nette et sans bavure ponctuée par 5 essais contre 0 du côté des Coujoux. Grâce à cette victoire à 5 points, le Lou conforte sa place dans le Top 6 et peut partir en Coupe d’Europe avec le sentiment du devoir accompli.

Les spectateurs du Matmut Stadium de Gerland ont eu droit à une démonstration cette après-midi. Supérieurs dans tous les compartiments du jeu, le Lou a donné une leçon de rugby à des Brivistes trop vite dépassés. Et pour cause à la mi-temps, les visiteurs accusaient déjà un retard de 24 points. Les Lyonnais ont su se rendre les choses faciles en dominant physiquement leurs adversaires. Dans le sillage d’une mêlée qui n’a cessé de dominer, et d’avants qui ont remporté à chaque fois leurs duels, le Lou a été constamment dans l’avancée.

En face, les Brivistes n’ont pas réussi à répondre présents. La pire attaque du Top 14 rentre fanny de ce déplacement dans le Rhône. Incapable de mettre à mal la défense adverse, le CAB a trop souvent été sous pression. Malgré une dernière tentative après le carton rouge de Tuisova, les Brivistes n’ont jamais été en position d’inscrire le moindre essai.

Lyon en mode diesel

Après un début de match poussif, les Lyonnais ont passé la vitesse supérieure aux alentours de la 20e minute de jeu. En témoigne le magnifique essai inscrit par Ngatai à la 25e minute après une relance de 80 mètres. Un essai qui a eu pour conséquence de réveiller les coéquipiers d’un Jordan Taufua étincelant. Comme si cet essai avait montré que les joueurs du Lou avaient les capacités de mettre à mal l’équipe adverse. Dès lors, les vagues Lyonnaises n’ont cessé de déferler sur la défense de Brive.

Finalement, les Lyonnais ont plongé 5 fois dans l’en-but du CAB. Grâce à cette victoire, les Lyonnais pointent à la cinquième place au classement en attendant le match de La Rochelle demain soir. Des Maritimes qu’ils affronteront lors de la 13e journée après la parenthèse européenne. En revanche, les Brivistes, eux, plongent au classement et n’ont plus que 3 points d’avance sur Perpignan 13e.

