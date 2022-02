Clermont - Perpignan

Au stade Marcel Michelin, ce n'est jamais simple d'aller s'imposer et pour preuve, les Jaunards n'ont perdu qu'un seul match à domicile cette saison, contre Castres le 11 septembre lors de la 2e journée. Contre Perpignan qui se bat pour sa survie en Top 14, les hommes de Jono Gibbes auront probablement à coeur d'enrayer leur série de 4 défaites consécutives en championnat. Mais ils ne sont pas en confiance ces dernières semaines et les Catalans vont de fait nourrir de gros espoirs de ce déplacement en Auvergne, eux qui ont cruellement besoin de points, à quelques journées seulement de la fin de la phase régulière du championnat.

Notre pronostic: victoire de Clermont

Lyon - Biarritz

L'affiche paraît déséquilibrée et les Biarrots pourraient ne pas déroger au tarif maison. Au match aller, les protégés de Jean-Baptiste Aldigé avaient été corrigés sur leur pelouse 5-40 contre ces mêmes lyonnais. D'autant que les hommes de Mignoni ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs en Top 14, à l'inverse des Basques qui ont perdu six de leurs sept derniers matchs, dont le cinglant 65-19 le week-end dernier sur la pelouse de Jean Bouin.

Notre pronostic: victoire de Lyon avec le bonus offensif

Racing - Castres

Les Racingmen ont engrangé une victoire à la toute dernière seconde sur la pelouse de Chaban Delmas la semaine dernière. Forts de cette victoire, les hommes de Laurent Travers pourraient enchaîner face à Castres. Ce n'est pas la dynamique des Parisiens qui nous fera dire le contraire puisqu'ils restent sur cinq victoires consécutives. Même si Castres est dans une spirale positive avec deux victoires consécutives, la pelouse synthétique de la Défense Arena pourrait leur être fatale.

Notre pronostic: victoire du Racing

Pau - La Rochelle

Forts d'un succès précieux la semaine dernière face au Stade toulousain devant leurs supporters, les Palois ont tout pour remporter la rencontre. Même si les Rochelais ont enrayé leur mauvaise série grâce à la victoire face à Clermont le week-end dernier, leur saison laisse tout de même à désirer. Et Pau pourrait en plus doubler les Maritimes au classement en cas de victoire car ils pointent à quatre petits points de leurs adversaires avant la rencontre. De quoi donner un surplus de motivation aux hommes de Sébastien Piqueronnies, bien que privés de Vatubua et Manu, suspendus.

Notre pronostic: victoire de Pau

Brive - Toulon

Voilà un sommet de la 19e journée. Un sommet oui, car Brive et Toulon luttent pour assurer leur maintien dans l'élite. Et dans ces conditions, la ferveur d'Amédée Domenech pourrait bien faire la différence en faveur des Corréziens. Surtout qu'en cas de victoire, ils se donneraient un matelas d'au moins 6 points sur leurs poursuivants.

Notre pronostic: victoire de Brive, bonus défensif pour Toulon

Montpellier - Stade français

Voilà un autre choc, dans la course à la qualification cette fois. Les Montpelliérains, deuxièmes, reçoivent le Stade français, septième à seulement trois points de la dernière place qualificative et qui enchaîne les belles prestations ces derniers temps, comme la victoire cinglante 65-19 face à Biarritz la semaine dernière. Mais si les Cistes ne sont qu'à quatre petits points du fauteuil de leader, ils le doivent à une impressionnante série de neuf matchs sans défaite. Série qu'ils pourraient conserver face aux Parisiens sur la pelouse du GGL Stadium, dimanche.

Notre pronostic: Victoire de Montpellier

Toulouse - Bordeaux-Bègles

Le champion en titre vacille, dans les cordes depuis sept matchs qu'il n'a pas gagné. Face à lui, l'UBB est bien assise sur son fauteuil de leader mais a été vexée de sa défaite sur le gong la semaine dernière face au Racing 92. Même s'ils sont sur la pire dynamique de leur histoire, on imagine mal les Toulousains finir la saison sans retrouver le goût de la victoire. Victoire que les hommes d'Ugo Mola pourraient retrouver ce week-end dans le derby de la Garonne.

Notre pronostic: victoire de Toulouse