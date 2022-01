Ce match était charnière pour les deux formations, aussi bien pour Lyon qui recevait pour la deuxième fois de suite et voulait confirmer son succès face au Racing, et pour Pau, situé dans le ventre mou et qui voulait aussi se jauger à l’extérieur. Cette partie engagée a vu le LOU maitriser les débats, jouant davantage dans l’avancée et capable d’investir le camp d’une Section qui a peiné à lancer son jeu. S’il y a eu parfois des maladresses en raison de la pluie, et des conquêtes parfois sur courant alternatif, ce succès rhodanien est justifié.

Plus d'informations à suivre...