On l’avait quitté un soir de défaite au stade Jean-Bouin face au Stade Français pour le LOU, fin octobre, et on le retrouve sous les couleurs lyonnaises un peu plus de deux mois plus tard pour un succès (37-35) face au Racing 92, après une rencontre intense et spectaculaire où Baptiste Couilloud est venu inscrire l’essai de la victoire dans les derniers instants. Touché à un mollet lors d’un rassemblement avec le XV de France, le demi de mêlée a enfin retrouvé les terrains et ne boude pas son plaisir. "J’avais ciblé ce retour pour me sentir à nouveau bien et prendre du plaisir sur le terrain. Car c’est vrai que sur les dernières semaines, j’avais engrangé énormément de frustration. Cette petite blessure a finalement duré très longtemps. C’est compliqué, mine de rien, de retrouver la confiance rapidement", a-t-il confié après la rencontre.

Entre temps, il a dû ronger son frein tout en travaillant sur son avenir, qui devrait bien s’inscrire entre Rhône et Saône, au sein de son club de toujours. Alors marquer cet essai décisif à la 78e, "c’est la meilleure des manières pour revenir sur le terrain. Je suis dans une équipe qui a su trouver les ressources pour aller gagner. Inscrire ce dernier essai, c’est vrai que pour moi ce n’est pas anecdotique. Cela me fait aussi du bien à la tête. Je me dis que l’on est à nouveau sur de bons rails pour décrocher un top 6." Tels sont les mots, à chaud, d’un joueur soulagé d’avoir pu rechausser les crampons et d’avoir pu être décisif pour son équipe.

"On a ciblé cinq matchs de suite, on a maintenant envie de tous les gagner"

Désormais auteur de 7 réalisations en 8 matchs, Baptiste Couilloud est co-meilleur marqueur d’essais du TOP 14 en compagnie du Rochelais Jules Favre et du Bordelo-Béglais UJ Seuteni. Sans le dire, voilà un objectif qui peut également animer sa deuxième partie de saison. Et s’il parle surtout de top 6 pour son équipe, c’est un autre challenge pour le joueur de 24 ans qui n’a maintenant plus de temps à perdre. Appelé très tôt chez les Bleus, à seulement 20 ans, le Lyonnais a désormais cette envie de franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière. Freiné par une grave blessure à une cheville en 2018, et marqué par un exercice 2020-2021 frustrant, il est plus que revanchard.

À un peu plus d’un an de la Coupe du Monde en France et quelques jours avant l’annonce de la première liste des Bleus en vue des VI Nations 2022, Baptiste Couilloud veut (doit !) briller avec son club. Et l’aider à performer. "On a ciblé cinq matchs de suite et l’on a maintenant envie de tous les gagner", lance-t-il en évoquant les prochaines échéances du LOU en TOP 14 et en Challenge Cup. "On était passé au travers à La Rochelle et on avait besoin de bien démarrer l’année. On a besoin d’être constant et de retrouver l’exigence qui a fait notre force les années précédentes. Il faut que l’on ait des victoires de haut niveau", poursuit-il. Celle face au Racing en était une, et elle va faire du bien à ce groupe et au joueur.

"Cela a basculé en notre faveur et je pense que ce n’est pas anodin. C’est quelque chose que l’on nous reproche beaucoup, de ne pas être capable de tuer les matchs. Le mot d’ordre était de ne rien lâcher, d’être présent et de faire preuve de caractère. Cela nous montre que l’on est capable." Et qu’il est également capable de faire basculer une rencontre. Car si son essai est l’œuvre d’un gros travail de Tuisova ou encore Regard sur l’ensemble de l’action, son entrée à l’heure de jeu a rassuré sur son rythme. Surtout que Lyon n’a pas été épargné par les blessures au sein de sa charnière ces dernières semaines et son retour va pouvoir soulager Jonathan Pélissié, qui était le dernier demi de mêlée professionnel apte dans l’effectif.