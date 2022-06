Comment jugez-vous votre dixième place finale ?

Avec un peu de recul, mon sentiment est mitigé. En début de saison, on voulait se maintenir au plus vite, mais au fur et à mesure de la saison, en regardant comment cela s’est passé, on se dit que l’on pouvait viser mieux. Je veux rester humble mais on aurait pu finir à une meilleure place. Je ne parle pas forcément de finir dans le Top 6 mais on aurait pu finir à une meilleure place. On peut regretter nos quatre derniers matchs. Donc c’est un bilan comptable un peu mitigé.

Vos regrets viennent-ils aussi des espoirs naissants ?

Exactement, on perd beaucoup de points sur des matchs. J’ai en tête notre prestation sur la pelouse du Racing 92 où on prend le point de bonus offensif en perdant la rencontre. Je crois aussi que nous n’avons pas assez pris de points de bonus, que ce soit offensif ou défensif tout au long de la saison. Ça nous a coûté cher et ça nourrit nos regrets même si nous sommes en progrès par rapport aux années précédentes. Maintenant, les choses ont été bien faites cette saison avec un groupe qui a très bien travaillé. Il faut mettre la marche avant, mais c’est vrai que l’on aurait bien aimé le faire plus vite. On a construit les bases et on va essayer de continuer à grandir maintenant.

Top 14 - Jordan Joseph (Pau) a inscrit un triplé contre PerpignanIcon Sport

Cette progression doit aussi vous motiver pour la saison prochaine. Avez-vous déjà hâte de revenir à l’entraînement ?

Je ne vous cache que nous sommes contents d’être en vacances car la saison est longue. Couper va nous faire du bien, mais ça va passer très vite d’ici la reprise à la mi-juillet. Mais je suis certain que l’on va tous se retrouver en étant tous très déterminés.

Après le bilan comptable, quel est le bilan humain de cette saison ?

C’était vraiment incroyable. Il y avait beaucoup de changements dans l’équipe lors de la dernière intersaison, avec beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés et ce ne sont que des bons gars. Ils nous ont apporté de la fraîcheur et de la rigueur dans le travail car le groupe n’a jamais rechigné à la tâche. Sur le plan humain, cette saison est vraiment une grande satisfaction.

Beaucoup de départs de joueurs emblématiques quittent le club et notamment beaucoup qui ont été au centre de formation avec vous...

Pour le coup, ça va vraiment me faire bizarre. Nous avions un très bon groupe cette saison, et je ne doute pas que ce sera encore le cas la saison prochaine, mais ce sont des mecs avec qui je joue depuis très longtemps et notamment Antoine. Ce sont tous des très bons joueurs sur le terrain, mais au-delà de ça, ils avaient aussi un gros impact dans la vie de notre groupe. Je sens qu’à titre personnel, ils vont forcément me manquer. Il va falloir s’adapter mais ça sera forcément bizarre pendant les premières semaines lors de la reprise, même lors des premiers matchs je pense.

En décrochant votre maintien à la dernière minute la saison dernière, il était difficile de définir un objectif autre que celui du maintien pour cette année. Avec cette dixième place, la Section va-t-elle viser plus haut ?

Il ne faut pas s’enflammer et vouloir prétendre à quelque chose. Mais, il est certain que ce groupe va vouloir grandir avec de meilleurs résultats. C’est évident. Mais on verra comment ça se passe au fur et à mesure de la saison. Mais il faut avoir envie de grandir et être ambitieux car sinon ça ne sert à rien de jouer au rugby.

Quel est votre meilleur souvenir de la saison ?

La victoire à treize contre Toulouse m’a vraiment marqué. C’est mon souvenir le plus fort sur le terrain, mais je le répète, ma plus grande satisfaction est le bilan humain de cette saison. Ça s’est vraiment très bien passé entre tout le monde dans une bonne ambiance de travail.

Top 14 - La joie des Palois (Pau) après l'essai de Roudil face à ToulouseIcon Sport

Et votre plus mauvais souvenir ?

C’est le match contre La Rochelle qui a suivi notre victoire contre Toulouse. On perd à la maison. Ce n’était pas de la suffisance car on ne peut que respecter les Rochelais mais je pense que nous sommes restés sur notre victoire contre Toulouse. C’était frustrant. Après je n’oublie pas aussi nos deux dernières défaites à la maison et notamment les quarante points encaissés contre le Racing 92. On a envie de montrer autre chose à la maison. Ce sont des équipes que nous sommes capables de battre. Castres a fait son match bien entendu et mérite sa victoire mais je ne pense pas que nous étions à des années lumières des Castrais. On a d’ailleurs revu le match en ce début de semaine et c’est frustrant car il y avait mieux à faire. En tout cas, on aurait pu leur donner moins.