Christophe Urios avait pointé du doigt ses cadres à l’issue du dernier match de saison régulière et avant ce barrage, et il faut croire que ces piques à l’attention de certains leaders ont été suivies d’une réaction salvatrice pour l’UBB. Car ce sont bien les Woki, Jalibert et autre Buros qui ont justement permis l’union et à l’Union de faire basculer un barrage que le Racing menait pourtant à la pause (8-10). Et ce après un premier acte davantage marqué par du déchet technique et des maladresses, que par la qualité des séquences proposées.

Plus d'informations à venir...