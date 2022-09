Louis Le Brun

Le CO s’est réjouit de la convocation de Benjamin Urdapilleta avec la sélection argentine pour le Rugby Championship, et avec raison. Néanmoins, cela va pousser le CO à se passer de son demi d’ouverture titulaire pour les premières journées de championnat. Cela devrait profiter dans un premier temps à Ben Botica mais surtout à Louis Le Brun. Le jeune arrière polyvalent pourrait bien être la belle surprise dans l’effectif castrais. pouvant évoluer au poste de premier centre et à l’ouverture, c’est à l’arrière qu’il a disputé son premier match de Top 14 la saison dernière à Perpignan. Excellent avec les U20 et convoqué par Fabien Galthié pour la tournée au Japon avec le XV de France, le joueur de 20 ans peut réellement se faire une place dans l’effectif des derniers finalistes.

Émilien Gailleton

Attention, pépite. Émilien Gailleton n’a pas encore disputé la moindre minute en Top 14 qu’il y ait déjà très attendu. Et il y a de quoi. Le centre a débarqué dans les rangs de la Section paloise à l’intersaison. Demi d’ouverture de formation, il est surveillé de près par les plus grands clubs de l’élite depuis de nombreuses saisons. Lors du dernier exercice, à seulement 18 ans, il a gagné sa place de titulaire à Agen avec le numéro treize dans le dos. Des performances qui lui ont permis d’être surclassé avec l’équipe de France des moins de 20 ans. Le néo-Palois a même été nommé capitaine des Bleuets lors du dernier Tournoi des 6 Nations et durant la tournée d’été. Il a tout le talent pour être un des gros coups de l’intersaison. Et c’est Pau qui s’en frotte les mains…

Baptiste Jauneau

Une page s’est tournée du côté de Clermont. Les supporters auvergnats ont vu partir Morgan Parra vers la capitale et le Stade français après plus de 300 matchs sous la tunique clermontoise. Pour compenser son départ, les dirigeants jaunards n’ont recruté personne, et pour cause, le « remplaçant » de Parra couve depuis de longs mois au cœur du centre de formation clermontois. Baptiste Jauneau attend son tour, et cette nouvelle saison arrive à point nommé. Lui aussi international des moins de 20 ans, il est promis à un bel avenir. La saison dernière, en seulement deux rencontres, il a mis tout le monde d’accord. Sa sortie en huitièmes de finale de Champions Cup sur la pelouse des Tigers de Leicester a confirmé tous les espoirs placés en lui. Ce nouvel exercice pourrait être celui de l’explosion.

Léo Barré

Jauneau a vu partir Parra, lui l’a vu poser ses valises. Léo Barré risque de recevoir de précieux conseils durant les prochains mois. Il a de grandes chances de former la charnière parisienne avec Morgan Parra à plusieurs reprises. Le demi d’ouverture ou premier centre s’est déjà fait une place dans l’effectif rose lors du précédent exercice. Au total, il aura pris part à quinze rencontres de Top 14, dont 7 en tant que titulaire. Un rythme largement convenable pour un joueur de 20 ans. Avec un joueur d’expérience à ses côtés, l’ancien Massicois peut passer un nouveau cap cette saison et pourquoi pas devenir une tête forte du quinze de départ parisien.

Matis Perchaud

Tout comme Émilien Gailleton, Matis Perchaud a fait le saut de l’ange lors de cette intersaison. Le pilier gauche bayonnais va découvrir ou plutôt redécouvrir le Top 14 (il y a très peu joué il y a deux ans). Cadre de l’effectif basque la saison précédente, il a disputé la bagatelle de 21 rencontres de deuxième division. Un exercice qu’il a terminé tambours battants avec un billet pour le Japon avec le XV de France. Honoré par un Oscar Midi Olympique il y a quelques semaines, le pur produit basque va devoir confirmer ses bonnes sorties avec l’Aviron en première division. Lui a déjà explosé, mais il faut maintenant confirmer. Et ce n'est peut-être pas le plus simple.

Joshua Brennan

Au milieu de la pléiade d’internationaux qui composent l’effectif du Stade toulousain, il y a un jeune qui pourrait se faire une belle place. À l’intersaison, le club haut-garonnais a perdu un des deux frères Arnold, Rory en l'occurrence. Le staff toulousain n’a pas recruté de deuxième ligne en lieu et place de l’Australien, ce qui ouvre une porte pour Joshua Brennan en équipe première. Le Bleuet a réalisé une excellente préparation et prouve à Ugo Mola qu’il peut compter sur lui. Il devrait être sur la feuille de match face à l’UBB en ouverture de championnat. Une première qui en appelle d’autres ?