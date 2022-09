Qu’est ce qui explique votre excellente première période et l’avance au score qui en résulta ?

Je pense que c'est l'énergie que tout le monde a su déployer. On avait à cœur de se rattraper de la défaite de La Rochelle. Nous avons mis les choses dans l’ordre, avec l’intensité qu’il fallait. On a su bien tenir le ballon aussi.

On note que vous avez réussi un cent pour cent au pied, sept sur sept…..

Oui, dans ce genre de gros matchs, le rôle du buteur est important et la semaine passée à la Rochelle j’ avais manqué deux coups de pied et j’avais à coeur de faire un bon match ce soir.

Etiez-vous impatient de jouer votre premier match à domicile avec Montpellier ?

Oui, j'avais hâte de vivre ça. Je savais que le stade serait plein pour ce gros match et j’espère que cette saison, le public nous poussera dans le sillage du titre de l’année dernière. Il me tardait de découvrir cette atmosphère. Je n’en avais connu qu’une jusqu’à présent. Et ce soir, tout était très sympa.

Avez-vous en mémoire un tournant dans cette partie ?

Oui, le contre d' Alexandre Bécognée (sur Matthieu Jalibert, ce qui a abouti au deuxième essai du MHR, NDLR) nous a fait vraiment du bien. Quand tu mets autant de pression sur l’autre équipe, ça porte ses fruits et ça fait faire des erreurs à nos adversaires.

Quid de votre association avec Léo Coly qui est nouveau comme vous ?

On ne se connaît pas encore par cœur, car nous n’avons jamais joué ensemble une saison entière. Mais on se connaissait très bien quand même, ça a facilité notre intégration. On parle de tout et de rien, de rugby et des choses de la vie. Il connaît mes attentes, et je connais les siennes. On a déjà gagné du temps dans la préparation grâce à ça. Sur le jeu au pied par exemple ; on essaie de se soulager mutuellement quand l’un ou l’autre prend la pression. Mais il reste des choses à améliorer car nous ne maîtrisons pas encore le système de jeu par cœur. Ça ne fait qu’un mois que nous sommes là.