Le numéro 10 jaune et bleu est-il maudit ? L’ASM n’a pas été verni à ce poste si précieux depuis le début de saison. Entre les blessures de Camille Lopez, la fin de saison prématurée du jeune Gabin Michet et l’intégration manquée de JJ Hanrahan, l’ASM traîne un boulet à l’ouverture… au plus mauvais moment. Classés 10e à 9 points des barrages, les Jaunards sont dans un besoin vital de points avant d’entamer le dernier tiers du championnat. Un tournant que les clermontois aborderont avec un seul demi d’ouverture de métier ce samedi, face à Perpignan.

Avant d’affronter les Catalans, Jono Gibbes doit une nouvelle fois se tirer les cheveux pour donner le numéro 10 a l’un de ses joueurs. Jusqu’à la mi-janvier, le manager clermontois naviguait entre Camille Lopez et JJ Hanrahan pour choisir son ouvreur. Mais l’Irlandais n’a jamais pu faire oublier le futur bayonnais, blessé depuis plusieurs semaines et qui ne jouera pas ce week-end. L’Espoir Gabin Michet a même devancé l’ancien Munsterman dans la rotation lors des trois derniers matchs. JJ Hanrahan n’était d’ailleurs pas du déplacement à La Rochelle…

La grosse cote Barraque, Hanrahan à la relance ?

Aujourd’hui blessé pour six mois, Michet laisse donc un trou vide à l’ouverture. Un contexte parfait pour relancer JJ Hanrhan ? Il est l’unique demi d’ouverture de métier. Il était bel et bien présent à l’entraînement ouvert au public ce mardi, malgré les rumeurs de son départ anticipé. À domicile, face à un adversaire supposé moins imposant que le Stade rochelais, le staff pourrait donner une énième chance à JJ Hanrahan. Libre dans sa tête après sa signature aux Dragons, l’ouvreur irlandais pourrait déployait ses ailes dans la ligne d’attaque clermontoise.

Top 14 - JJ Hanrahan va quitter Clermont à la fin de la saisonIcon Sport

Mais le staff auvergnat possède également deux autres cartes à abattre. Jean-Pascal Barraque pourrait lui aussi jouer le rôle du pompier de service. Le centre polyvalent est capable de jouer à tous les postes derrière - il devait jouer à l’aile face à La Rochelle - et pourrait retrouver l’ouverture, poste de ses premiers amours à Biarritz. Doté d’un long jeu au pied et d’une vision de jeu différente de Parra ou Michet de par son profil septiste, Barraque pourrait très vite enflammer l’attaque clermontoise et créer des incertitudes dans la défense de l’USAP.

Parra; le serviteur

La deuxième option se nomme Morgan Parra. Solide dans son rôle de buteur (4/5) à Marcel Deflandre, et auteur d’un coup de pied rasant décisif pour Thomas Rozière, le "petit chef" a fait mieux que dépanner. Le principal intéressé s’est d’ailleurs bien senti à un poste qui lui était presque devenu étranger. "Aujourd’hui, je rends service. Ce n’est pas du tout comme demi de mêlée. Les jeux au pied, les drops, les coups d’envoi, la défense, les systèmes autour du 10, le jeu… Il y a beaucoup de choses à reprendre et travailler comme attitude. Après ce match, je sais qu’il y a des points négatifs."

Avec Bézy blessé, d’autres problèmes à la charnière…

Le verdict est tombé ce lundi. Sébastien Bézy s’est fracturé le pouce et sera absent 2 mois. Alors, si Morgan Parra tient la corde pour enchaîner à l’ouverture, l’ancien berjallien pourrait aussi retrouver le 9 face à Perpignan. À moins que Jono Gibbes ne fasse une nouvelle fois confiance à Kevin Viallard, titulaire face à Biarritz et l’Ulster en décembre dernier… seul demi de mêlée disponible derrière Parra.

Top 14 - Morgan Parra (Clermont) à joué ouvreur face à La Rochelle Icon Sport

Car le sort s’acharne sur le staff clermontois qui ne pourra également pas compter sur ses deux Espoirs Baptiste Jauneau (demi de mêlée) et Théo Giral (ouvreur), tous deux retenus dans le groupe des Bleuets. Une certitude, la charnière devra vite se connecter pour ne pas se faire piéger par des Catalans affamés.

Par Clément LABONNE