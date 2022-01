"Nous étions venus se tester chez le premier… Je crois qu’on peut continuer à travailler. Quand on voit qu’on était menés 20 à 0 à la pause et que notre président est descendu des tribunes pour venir nous mettre un tir dans les vestiaires... C’est dommage, car durant les dernières rencontres, nous avions donné une bonne image du CO, tandis que là, nous n’avons pas fait honneur au maillot.

Ceci va peut-être nous faire descendre de notre nuage. Il y a beaucoup d’explications évidemment, nous avons reculé sur les impacts, nous n’avons pas pris beaucoup de touches. Les Bordelais ont été constamment dans l’avancée en première mi-temps. Ensuite, après le repos, nous avons été plus batailleurs, c’est vrai. C’est dommage, car quand on regarde la fin du match, on s’est dit qu’on aurait pu être dans le match.

Le seul point positif, c’est qu’on nous avait demandé de gagner la deuxième période, et on l’a fait. Mais il faudra montrer un autre visage à Toulon, au risque de faire le même constat, voire pire."