Castres – Toulouse 26-24 > 17 avril 2021

On ne le dit pas assez, mais la saison dernière, qui fut celle du sacre du Stade toulousain sur les deux tableaux domestique puis européen, le Castres olympique est la seule équipe à ne pas avoir perdu contre le futur champion. Après un nul 16-16 lors du match aller en novembre 2020, les Tarnais avaient réussi à garder leur invincibilité à Pierre-Fabre en faisant mettre genou à terre au cador du championnat. Au tableau d’affichage, Vilimoni Botitu, Thomas Combezou et Tyler Ardron avaient alors répondu à Dimitri Delibes, Thibaud Flament et Matthis Lebel. La différence se faisant grâce au pied de Benjamin Urdapilleta. À l’époque, Anthony Jelonch jouait encore à Castres …

Les Castrais ont fait tomber Toulouse à Pierre-Fabre la saison dernièreIcon Sport

Castres – Lyon 37-29 > 7 mai 2021

Une masterclass. Au coup d’envoi de la rencontre, les deux équipes sont à la lutte pour intégrer le top 6 de ce Top 14 millésime 2020-2021. On promet un combat de tous les instants et un match terrible. Finalement ? Le duel tourne court. Les Lyonnais, battus quatre essais à deux, n’ont rien pu faire pour endiguer la furia castraise. Un match plein pour les Tarnais, tant sur le plan offensif que défensif. Las, ils ne le savaient pas encore, mais l’essai concédé à la toute dernière seconde de ce match, les privant du bonus offensif, allait aussi les priver de phase finale. Quelques semaines plus tard, les Tarnais échouent en effet à un point de la qualification …

Castres – Bordeaux-Bègles 23-23 > 18 septembre 2021

C’est la seule "non-victoire" de cette série pour les Castrais. Mais quel match au scénario fou ! Menés par dix points d’écart autour de la 50e minute de jeu, les Tarnais réussissent à aller arracher un improbable match nul contre leur bête noire, et ce malgré le fait que les Tarnais aient évolué en infériorité numérique pendant le dernier quart d’heure après un des gestes les plus marquants de la fin d’année civile : le plaquage fou du deuxième ligne castrais Rino Pieterse sur Maxime Lucu, demi de mêlée de l’UBB. À l’époque, les images avaient fait le tour du web…

Castres et l'UBB ont fait match nul en début de saison.Icon Sport

Castres – Toulon 27-16 > 2 octobre 2021

Il ne fallait pas se manquer. Battu par Perpignan la semaine passée et naviguant alors en plein doute, le RCT, qui était encore dirigé par Patrice Collazo, venait dans le Tarn avec le secret espoir de relancer la machine et retrouver une bonne dynamique. Au lieu de ça ? Une défaite cuisante pour les Toulonnais, marquée du sceau de leur indiscipline. Le pilier castrais Wilfrid Hounkpatin avait particulièrement brillé, inscrivant notamment un doublé.

Castres – Stade rochelais 31-30 > 2 janvier 2022

Là encore, un scénario tout bonnement incroyable. D’abord 25 minutes en enfer pour les Tarnais, durant lesquelles les Rochelais produisent un rugby parfait pour inscrire trois essais et mener 24-3. Ensuite ? Une équipe du CO qui « prend feu » et qui devient tout simplement trop forte pour que les Maritimes puissent résister à la vague bleu et blanc. Quatre essais plus tard (par Nakosi, Laveau, Vanverberghe et Botitu), les Castrais sont devant au score 31-30 au moment où, dans la dernière minute de jeu, l’ouvreur rochelais Ihaia West dispose de la pénalité de la gagne. Poteau sortant, la balle revient dans les mains rochelaises qui sont tout proches de marquer. Au bout d’une longue séquence de possession maritime, Castres se met à nouveau à la faute.

Las, le pauvre West, décidément peu inspiré, ne parvient toujours pas à convertir cette ultime munition. Castres s’impose d’un tout petit point !