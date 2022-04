Les histoires d’amour finissent mal, en général... Les Racingmen, eux, sont déterminés à écrire un dernier chapitre heureux. En fin de saison, plusieurs joueurs cadres, biberonnés aux couleurs ciel et blanc depuis bientôt dix ans, quitteront l’aventure du club francilien. Teddy Thomas, Georges-Henri Colombes et Yoan Tanga Mangene, en partance pour le Stade Rochelais, Teddy Baubigny au RC Toulon, Maxime Machenaud à l’Aviron Bayonnais… Le Racing 92 s’apprête à tourner une page importante de son histoire. Mais ces joueurs, qui vivent leurs dernières heures de Racingmen, souhaitent porter leur équipe au plus haut. "Je veux partir du Racing avec un titre. Moi et les autres, on a tous à coeur de remporter quelque chose. On se donne à 100 % pour partir la tête haute de ce club", lançait dernièrement Teddy Thomas.

" Ces joueurs veulent quitter le club par la grande porte. Ça créé une émulation pour bien finir la saison "

Depuis plusieurs mois, la plupart des joueurs sur le départ, à commencer par Teddy Thomas et Yoan Tanga, crèvent l’écran. "Des joueurs emblématiques, qui ont été formés au club, vont nous quitter mais ils sont investis à 100% jusqu’au bout. Il n’y a pas ce phénomène de relâchement. Ils montrent l’exemple. On sent qu’ils veulent quitter le club par la grande porte. Ça tire tout le monde vers le haut. Ça créé une émulation pour bien finir la saison", nous confie le capitaine du Racing 92 Henry Chavancy.

" On s’apprécie aussi en dehors du terrain. Quand les moments sont durs, ça nous aide à nous transcender "

A l’image d’un Stade Français Paris qui, en 2017, avait décroché un titre en Challenge Cup en s’appuyant sur un collectif soudé autour des départs de Lakafia, Slimani, Doumayrou, Sinzelle ou bien encore Bonneval, le Racing 92 s’appuie aujourd’hui sur cette aventure humaine qui renforce un peu plus la cohésion du groupe. "Ce groupe vit ensemble depuis un moment. Il va se disloquer. Mais ceux qui partent, comme ceux qui restent, ont envie de bien finir cette aventure. Ça implique de remporter au moins un titre. On donne tout pour y arriver. On s’apprécie aussi en dehors du terrain. Quand les moments sont durs, ça nous aide à nous transcender", souligne le trois-quarts centre francilien.

" Il n’y a plus de calcul à faire… "

Actuellement cinquième du Top14, avec trois points d’avance sur la sixième place couperet, et qualifié pour les quarts de finale de la Champions Cup, le 8 mai prochain face aux Sales Sharks, le Racing 92 est désormais maître de son destin pour vivre une fin de saison en apothéose. Pas si mal pour un club pour le moins irrégulier depuis le début de l’exercice 2021/2022. "On sait que notre situation est super fragile et que notre déplacement à Pau (samedi, 17h00) sera décisif et peut tout remettre en question", insiste Henry Chavancy. Et de conclure : "On sait ce qu’il nous reste à faire. Il n’y a plus de calcul à faire…"